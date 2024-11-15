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ВТБ: участники ПДС направили на свои счета 20 миллиардов рублей

ВТБ: участники ПДС направили на свои счета 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.11.2024

ВТБ: участники ПДС направили на свои счета 20 миллиардов рублей

Участники государственной программы долгосрочных сбережений (ПДС) в НПФ ВТБ направили на свои счета 20 миллиардов рублей взносов без учета средств по... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:31

2024-11-15T13:31

2024-11-15T13:31

втб (банк)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники государственной программы долгосрочных сбережений (ПДС) в НПФ ВТБ направили на свои счета 20 миллиардов рублей взносов без учета средств по накопительной пенсии; число людей, заключивших договоры с фондом, превысило 500 тысяч, сообщает пресс-служба банка. По данным Минфина, всего на начало ноября к ПДС подключились 1,75 миллиона россиян. "Программа долгосрочных сбережений позволяет клиентам накопить существенный объем денежных средств с поддержкой от государства. Число участников ПДС в фондах растет каждый день, что говорит о востребованности продукта. Это подтверждают цифры: ежемесячно почти 100 тысяч человек заключают с нами договоры долгосрочных сбережений. Сейчас их число превысило полмиллиона", – привели в пресс-службе слова генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Андрея Осипова. Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса. Также участники программы смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60 тысяч рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника. Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе, а именно: осуществление гарантийного восполнения средств в случае отрицательного результата инвестирования и сохранение Агентством по страхованию вкладов (АСВ) сбережений в пределах 2,8 миллиона рублей в случае непредвиденных обстоятельств. По итогам девяти месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 миллиона человек. Совокупные активы фонда составляют 1,049 триллиона рублей, объем пенсионных накоплений превышает 908 миллиардов рублей, а объем пенсионных резервов – 124 миллиарда рублей. С начала года эти показатели увеличились почти в три раза в результате интеграции с НПФ "Открытие", которую НПФ ВТБ завершил в начале мая текущего года и стал крупнейшим фондом на рынке, добавили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк)