https://ria.ru/20241115/vsu-1984050260.html
ВСУ атаковали Шебекино дронами
ВСУ атаковали Шебекино дронами - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ атаковали Шебекино дронами
Семь украинских дронов атаковали жилой сектор и предприятие в Шебекино, возникшее возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:04
2024-11-15T18:04
2024-11-15T18:53
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984049020_0:208:960:748_1920x0_80_0_0_a20f40f01c479653607e8c690ceb3688.jpg
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Семь украинских дронов атаковали жилой сектор и предприятие в Шебекино, возникшее возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино 4 БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление. Из-за атаки второго в той же квартире произошло возгорание. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. Третий дрон не взорвался, четвертый — сдетонировал рядом с домом. В доме повреждены остекление, фасад и припаркованный автомобиль", - написал Гладков. Глава области добавил, что в результате атак еще трёх беспилотников повреждены производственное здание и оборудование на территории предприятия. Осколками посечён автомобиль, также перебит газопровод. Аварийными бригадами утечка газа устранена, подчеркнул губернатор. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет.Позже Гладков сообщил, что город подвергся новым атакам беспилотников. FPV-дрон атаковал второй многоквартирный дом, в результате ещё двух атак повреждены частный дом, надворная постройка и склад на предприятии. Предварительно, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20241115/obstrel-1983899464.html
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984049020_0:227:960:947_1920x0_80_0_0_99bf7e43ec0f93cbcaa2294fcf7c8ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Шебекино дронами
Гладков: семь дронов ВСУ атаковали жилой сектор в Шебекино, никто не пострадал
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости.
Семь украинских дронов атаковали жилой сектор и предприятие в Шебекино, возникшее возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"В городе Шебекино 4 БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление. Из-за атаки второго в той же квартире произошло возгорание. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. Третий дрон не взорвался, четвертый — сдетонировал рядом с домом. В доме повреждены остекление, фасад и припаркованный автомобиль", - написал Гладков.
Глава области добавил, что в результате атак еще трёх беспилотников повреждены производственное здание и оборудование на территории предприятия. Осколками посечён автомобиль, также перебит газопровод. Аварийными бригадами утечка газа устранена, подчеркнул губернатор. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет.
Позже Гладков сообщил, что город подвергся новым атакам беспилотников. FPV-дрон атаковал второй многоквартирный дом, в результате ещё двух атак повреждены частный дом, надворная постройка и склад на предприятии. Предварительно, никто из жителей не пострадал.