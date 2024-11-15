https://ria.ru/20241115/vsu-1984050260.html

ВСУ атаковали Шебекино дронами

ВСУ атаковали Шебекино дронами - РИА Новости, 15.11.2024

ВСУ атаковали Шебекино дронами

Семь украинских дронов атаковали жилой сектор и предприятие в Шебекино, возникшее возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:04

2024-11-15T18:04

2024-11-15T18:53

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984049020_0:208:960:748_1920x0_80_0_0_a20f40f01c479653607e8c690ceb3688.jpg

БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Семь украинских дронов атаковали жилой сектор и предприятие в Шебекино, возникшее возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино 4 БПЛА атаковали жилой сектор. Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление. Из-за атаки второго в той же квартире произошло возгорание. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. Третий дрон не взорвался, четвертый — сдетонировал рядом с домом. В доме повреждены остекление, фасад и припаркованный автомобиль", - написал Гладков. Глава области добавил, что в результате атак еще трёх беспилотников повреждены производственное здание и оборудование на территории предприятия. Осколками посечён автомобиль, также перебит газопровод. Аварийными бригадами утечка газа устранена, подчеркнул губернатор. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет.Позже Гладков сообщил, что город подвергся новым атакам беспилотников. FPV-дрон атаковал второй многоквартирный дом, в результате ещё двух атак повреждены частный дом, надворная постройка и склад на предприятии. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

https://ria.ru/20241115/obstrel-1983899464.html

шебекино

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины