https://ria.ru/20241115/vsu-1984023195.html

В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ

В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024

В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении в селе Чернацкое Сумской области опорных пунктов и живой силы ВСУ. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:28

2024-11-15T16:28

2024-11-15T16:28

специальная военная операция на украине

сумская область

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении в селе Чернацкое Сумской области опорных пунктов и живой силы ВСУ. "Район села Чернацкое Сумской области. Бойцами 349 мсп "АХМАТ-Россия" проводилась аэроразведка при помощи дронов. В ходе обследования территории обнаружены опорники укронатовских фашистов и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям миномётным огнём", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что к работе по уничтожению врага подключались и полковые FPV-дроны. "Отработали на отлично", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html

сумская область

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сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины