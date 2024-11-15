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В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/vsu-1984023195.html
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении в селе Чернацкое Сумской области опорных пунктов и живой силы ВСУ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:28
2024-11-15T16:28
специальная военная операция на украине
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении в селе Чернацкое Сумской области опорных пунктов и живой силы ВСУ. "Район села Чернацкое Сумской области. Бойцами 349 мсп "АХМАТ-Россия" проводилась аэроразведка при помощи дронов. В ходе обследования территории обнаружены опорники укронатовских фашистов и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям миномётным огнём", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что к работе по уничтожению врага подключались и полковые FPV-дроны. "Отработали на отлично", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html
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сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
В Сумской области уничтожили опорные пункты ВСУ

Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов и живой силы ВСУ под Сумами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении в селе Чернацкое Сумской области опорных пунктов и живой силы ВСУ.
"Район села Чернацкое Сумской области. Бойцами 349 мсп "АХМАТ-Россия" проводилась аэроразведка при помощи дронов. В ходе обследования территории обнаружены опорники укронатовских фашистов и живая сила. Координаты немедленно были переданы нашим артиллеристам, которые точно отработали по целям миномётным огнём", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что к работе по уничтожению врага подключались и полковые FPV-дроны. "Отработали на отлично", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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