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ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 15.11.2024 (обновлено: 15:40 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/vsu-1984003596.html
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области
Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:38
2024-11-15T15:40
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА была выявлена укрытая в лесу военная техника противника. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Обнаруженная техника ВСУ была оперативно уничтожена расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по укрытой под навесами военной технике.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области

Минобороны: расчет FPV-дрона уничтожил укрытую в лесу технику ВСУ под Курском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА была выявлена укрытая в лесу военная техника противника. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Обнаруженная техника ВСУ была оперативно уничтожена расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по укрытой под навесами военной технике.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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