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ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области
Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:38
2024-11-15T15:38
2024-11-15T15:40
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА была выявлена укрытая в лесу военная техника противника. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Обнаруженная техника ВСУ была оперативно уничтожена расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по укрытой под навесами военной технике.
https://ria.ru/20240916/tank-1972979339.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области
Минобороны: расчет FPV-дрона уничтожил укрытую в лесу технику ВСУ под Курском