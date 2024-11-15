https://ria.ru/20241115/vsu-1984003596.html

ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области

ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.11.2024

ВС России уничтожили укрытую в лесу технику ВСУ в Курской области

Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:38

2024-11-15T15:38

2024-11-15T15:40

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Расчет ударного FPV-дрона группировки войск "Север" уничтожил укрытую в лесу украинскую военную технику в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА была выявлена укрытая в лесу военная техника противника. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Обнаруженная техника ВСУ была оперативно уничтожена расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по укрытой под навесами военной технике.

https://ria.ru/20240916/tank-1972979339.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины