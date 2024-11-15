https://ria.ru/20241115/vsu-1983963688.html
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 15.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ поселка Аксеновка в Горловке ДНР, поврежден ряд домов в центре города, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:07
2024-11-15T14:07
2024-11-15T14:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ поселка Аксеновка в Горловке ДНР, поврежден ряд домов в центре города, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Аксёновка ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Он уточнил, что также поврежден ряд домов в поселке машиностроительного завода имени С. М. Кирова в Центрально-Городском районе города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу с 10.55 до 13.20 мск по районам Горловки ВСУ выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров, в том чисел два кассетного типа. Кроме того, в 10.05 украинский беспилотник сбросил по одному снаряду в Никитовском и Центрально–Городском районах города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Горловки: при обстреле ВСУ поселка Аксеновка пострадала мирная жительница