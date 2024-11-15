https://ria.ru/20241115/vsu-1983963688.html

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 15.11.2024

При украинском обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ поселка Аксеновка в Горловке ДНР, поврежден ряд домов в центре города, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:07

2024-11-15T14:07

2024-11-15T14:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ поселка Аксеновка в Горловке ДНР, поврежден ряд домов в центре города, сообщил в пятницу мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в посёлке Аксёновка ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Он уточнил, что также поврежден ряд домов в поселке машиностроительного завода имени С. М. Кирова в Центрально-Городском районе города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу с 10.55 до 13.20 мск по районам Горловки ВСУ выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров, в том чисел два кассетного типа. Кроме того, в 10.05 украинский беспилотник сбросил по одному снаряду в Никитовском и Центрально–Городском районах города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241114/povrezhdeniya--1983830648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия