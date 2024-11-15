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Воробьев: поддержка президента позволяет создавать новые ОЭЗ в Подмосковье

Воробьев: поддержка президента позволяет создавать новые ОЭЗ в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2024

Воробьев: поддержка президента позволяет создавать новые ОЭЗ в Подмосковье

Поддержка президента РФ Владимира Путина и федерального правительства позволяет развивать экономику, создавая новые ОЭЗ и индустриальные парки, сообщил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:22

2024-11-15T17:22

2024-11-15T17:22

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андрей воробьев

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Поддержка президента РФ Владимира Путина и федерального правительства позволяет развивать экономику, создавая новые ОЭЗ и индустриальные парки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев Заявление прозвучало на Съезде министров экономики субъектов РФ, который проходит в пятницу в Доме правительства Подмосковья. Съезд организован министерством экономического развития РФ во второй раз, в нем участвуют делегации всех регионов, включая новые. "Мы очень плотно работаем с Максимом Геннадьевичем Решетниковым (министр Минэкономразвития РФ – ред.) и всей командой Минэкономразвития. Для нас принципиально важно обсуждать все те направления работы, которые дают результат - в частности, развитие особых экономических зон, индустриальных парков. Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате "Лайт Индастриал", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Он отметил, что все решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке президента, очень важны. Они работают и приносят результат. На съезде обсуждают ряд актуальных тем, которые стоят перед экономиками регионов – реализация нацпроектов, рынок труда, поддержка МСП, технологический суверенитет, внешнеэкономическая деятельность. Участники также смогли обменяться своими лучшими практиками. Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Подмосковье пять ОЭЗ - "Дубна", "Ступино Квадрат", "Кашира", "Исток" во Фрязине, "Максимиха" в Домодедове. На данный момент создается шестая – "Большой Серпухов". Всего в подмосковные площадки ОЭЗ инвестировано около 200 миллиардов рублей. Кроме того, активно развиваются индустриальные парки (ИП) – за 10 лет их количество увеличилось более чем в четыре раза. В регионе уже 70 ИП, в них работают более 1,5 тысячи предприятий. Ежегодно в индустриальные парки приходят свыше 100 новых резидентов.

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россия, андрей воробьев