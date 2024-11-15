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В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы - РИА Новости, 15.11.2024
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08:44 15.11.2024 (обновлено: 09:10 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/vladivostok-1983878710.html
В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы
В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы - РИА Новости, 15.11.2024
В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как пенсионерку с ожогами госпитализировали с места порыва на сетях горячего... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:44
2024-11-15T09:10
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как пенсионерку с ожогами госпитализировали с места порыва на сетях горячего водоснабжения во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В пятницу на улице Калинина произошел порыв на сети горячего водоснабжения. Прокуратура ранее сообщила, что работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы "не обеспечили безопасность производства работ, и поток горячей воды окатил пенсионерку". Пострадавшая госпитализирована. В Telegram-каналах распространилось видео с места инцидента, на нем видно, что у женщины сильно обожжены кисти рук. "Возле ТЦ "Калина-Молл" во Владивостоке пенсионерка упала в кипяток. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК, предварительно установлено, что на месте прорвало трубу, из которой под напором стала вытекать горячая вода.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы

СК возбудил дело из-за ожогов пенсионерки кипятком во Владивостоке

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке
Место происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как пенсионерку с ожогами госпитализировали с места порыва на сетях горячего водоснабжения во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В пятницу на улице Калинина произошел порыв на сети горячего водоснабжения. Прокуратура ранее сообщила, что работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы "не обеспечили безопасность производства работ, и поток горячей воды окатил пенсионерку". Пострадавшая госпитализирована. В Telegram-каналах распространилось видео с места инцидента, на нем видно, что у женщины сильно обожжены кисти рук.
"Возле ТЦ "Калина-Молл" во Владивостоке пенсионерка упала в кипяток. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Как уточняет СУСК, предварительно установлено, что на месте прорвало трубу, из которой под напором стала вытекать горячая вода.
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