https://ria.ru/20241115/vladivostok-1983878710.html

В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы

В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы - РИА Новости, 15.11.2024

В Приморье завели дело после травмирования пенсионерки из-за прорыва трубы

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как пенсионерку с ожогами госпитализировали с места порыва на сетях горячего... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:44

2024-11-15T08:44

2024-11-15T09:10

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как пенсионерку с ожогами госпитализировали с места порыва на сетях горячего водоснабжения во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. В пятницу на улице Калинина произошел порыв на сети горячего водоснабжения. Прокуратура ранее сообщила, что работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы "не обеспечили безопасность производства работ, и поток горячей воды окатил пенсионерку". Пострадавшая госпитализирована. В Telegram-каналах распространилось видео с места инцидента, на нем видно, что у женщины сильно обожжены кисти рук. "Возле ТЦ "Калина-Молл" во Владивостоке пенсионерка упала в кипяток. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК, предварительно установлено, что на месте прорвало трубу, из которой под напором стала вытекать горячая вода.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край