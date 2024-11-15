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Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице - РИА Новости, 15.11.2024
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08:19 15.11.2024 (обновлено: 09:10 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/vladivostok-1983877051.html
Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице
Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице - РИА Новости, 15.11.2024
Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице
Пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке, она госпитализирована с ожогами, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:19
2024-11-15T09:10
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке, она госпитализирована с ожогами, сообщает прокуратура Приморья. "Днём 15 ноября 2024 года в районе дома № 55 на ул. Калинина во Владивостоке работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы не обеспечили безопасность производства работ и поток горячей воды окатил пенсионерку. В настоящее время пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что организована проверка исполнения требований законодательства при производстве работ.
https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице

Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком при сбросе теплоносителя из системы

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке
Место происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке, она госпитализирована с ожогами, сообщает прокуратура Приморья.
"Днём 15 ноября 2024 года в районе дома № 55 на ул. Калинина во Владивостоке работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы не обеспечили безопасность производства работ и поток горячей воды окатил пенсионерку. В настоящее время пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что организована проверка исполнения требований законодательства при производстве работ.
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ПроисшествияВладивосток
 
 
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