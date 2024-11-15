Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице
Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком при сбросе теплоносителя из системы
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке
Место происшествия, где пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке, она госпитализирована с ожогами, сообщает прокуратура Приморья.
"Днём 15 ноября 2024 года в районе дома № 55 на ул. Калинина во Владивостоке работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы не обеспечили безопасность производства работ и поток горячей воды окатил пенсионерку. В настоящее время пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что организована проверка исполнения требований законодательства при производстве работ.
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