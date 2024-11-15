https://ria.ru/20241115/vladivostok-1983877051.html

Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице

Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице - РИА Новости, 15.11.2024

Во Владивостоке пенсионерку окатило кипятком на улице

Пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке, она госпитализирована с ожогами, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:19

2024-11-15T08:19

2024-11-15T09:10

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Пожилую женщину окатило кипятком при сбросе рабочими теплоносителя из системы во Владивостоке, она госпитализирована с ожогами, сообщает прокуратура Приморья. "Днём 15 ноября 2024 года в районе дома № 55 на ул. Калинина во Владивостоке работники АО "ДГК" в результате сброса теплоносителя из системы не обеспечили безопасность производства работ и поток горячей воды окатил пенсионерку. В настоящее время пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что организована проверка исполнения требований законодательства при производстве работ.

https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток