Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:12 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/vladimirov-1983989354.html
Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор
Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор - РИА Новости, 15.11.2024
Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор
В проект бюджета Ставропольского края на поддержку аграрного сектора будут заложены 5,6 миллиарда рублей в следующем году; действующие меры поддержки сохранятся РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:12
2024-11-15T15:12
ставропольский край
россия
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_0:0:761:428_1920x0_80_0_0_bc7adfd24cdf4d1d75a1d0bcaed6d24f.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В проект бюджета Ставропольского края на поддержку аграрного сектора будут заложены 5,6 миллиарда рублей в следующем году; действующие меры поддержки сохранятся и начнется субсидирование перспективных проектов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что на данный момент происходит работа над тем, чтобы в будущем году господдержка аграрного сектора Ставрополья максимально отвечала требованиям времени и запросам самих сельхозтоваропроизводителей. "Будем компенсировать свекловодам часть затрат на закупку семян отечественной селекции. Поддержим геномную оценку племенной ценности молочного стада. Нарастим субсидии на производство ягод и рыбы. Увеличим финансирование на борьбу с градом и планируем применять технологии искусственного увеличения осадков. Прошедшее лето показало, что эти факторы в зоне рискованного земледелия сбрасывать со счетов нельзя", – написал Владимиров. По его словам, в регионе также продолжится курс на повышение качества жизни на селе. Почти 700 миллионов рублей будет заложено, в том числе на реализацию мероприятий краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". "Благодаря этому восстановим и создадим важные для людей объекты в Левокумском, Красногвардейском, Труновском и Арзгирском округах", - продолжил Владимиров. Губернатор добавил, что для поддержки сельского хозяйства Ставрополья будут задействованы все доступные инструменты. В том числе возможности нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". На данный момент вместе с Минсельхозом РФ отрабатывается участие в нем края. Главная задача – по максимуму задействовать федеральные ресурсы для развития агропромышленного сектора региона.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_7:0:678:503_1920x0_80_0_0_7ec33e44b69d980d433d648d35e8b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров

Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В проект бюджета Ставропольского края на поддержку аграрного сектора будут заложены 5,6 миллиарда рублей в следующем году; действующие меры поддержки сохранятся и начнется субсидирование перспективных проектов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что на данный момент происходит работа над тем, чтобы в будущем году господдержка аграрного сектора Ставрополья максимально отвечала требованиям времени и запросам самих сельхозтоваропроизводителей.
"Будем компенсировать свекловодам часть затрат на закупку семян отечественной селекции. Поддержим геномную оценку племенной ценности молочного стада. Нарастим субсидии на производство ягод и рыбы. Увеличим финансирование на борьбу с градом и планируем применять технологии искусственного увеличения осадков. Прошедшее лето показало, что эти факторы в зоне рискованного земледелия сбрасывать со счетов нельзя", – написал Владимиров.
По его словам, в регионе также продолжится курс на повышение качества жизни на селе. Почти 700 миллионов рублей будет заложено, в том числе на реализацию мероприятий краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".
"Благодаря этому восстановим и создадим важные для людей объекты в Левокумском, Красногвардейском, Труновском и Арзгирском округах", - продолжил Владимиров.
Губернатор добавил, что для поддержки сельского хозяйства Ставрополья будут задействованы все доступные инструменты. В том числе возможности нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". На данный момент вместе с Минсельхозом РФ отрабатывается участие в нем края. Главная задача – по максимуму задействовать федеральные ресурсы для развития агропромышленного сектора региона.
 
Ставропольский крайРоссияВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала