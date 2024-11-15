https://ria.ru/20241115/vladimirov-1983989354.html

Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор

Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор - РИА Новости, 15.11.2024

Владимиров: в бюджет Ставрополья заложат 5,6 млрд рублей на аграрный сектор

В проект бюджета Ставропольского края на поддержку аграрного сектора будут заложены 5,6 миллиарда рублей в следующем году; действующие меры поддержки сохранятся РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:12

2024-11-15T15:12

2024-11-15T15:12

ставропольский край

россия

владимир владимиров

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В проект бюджета Ставропольского края на поддержку аграрного сектора будут заложены 5,6 миллиарда рублей в следующем году; действующие меры поддержки сохранятся и начнется субсидирование перспективных проектов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что на данный момент происходит работа над тем, чтобы в будущем году господдержка аграрного сектора Ставрополья максимально отвечала требованиям времени и запросам самих сельхозтоваропроизводителей. "Будем компенсировать свекловодам часть затрат на закупку семян отечественной селекции. Поддержим геномную оценку племенной ценности молочного стада. Нарастим субсидии на производство ягод и рыбы. Увеличим финансирование на борьбу с градом и планируем применять технологии искусственного увеличения осадков. Прошедшее лето показало, что эти факторы в зоне рискованного земледелия сбрасывать со счетов нельзя", – написал Владимиров. По его словам, в регионе также продолжится курс на повышение качества жизни на селе. Почти 700 миллионов рублей будет заложено, в том числе на реализацию мероприятий краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства". "Благодаря этому восстановим и создадим важные для людей объекты в Левокумском, Красногвардейском, Труновском и Арзгирском округах", - продолжил Владимиров. Губернатор добавил, что для поддержки сельского хозяйства Ставрополья будут задействованы все доступные инструменты. В том числе возможности нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". На данный момент вместе с Минсельхозом РФ отрабатывается участие в нем края. Главная задача – по максимуму задействовать федеральные ресурсы для развития агропромышленного сектора региона.

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россия, владимир владимиров