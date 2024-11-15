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На Украине уволили главу госслужбы спецсвязи и защиты информации
На Украине уволили главу госслужбы спецсвязи и защиты информации - РИА Новости, 15.11.2024
На Украине уволили главу госслужбы спецсвязи и защиты информации
Кабинет министров Украины уволил Юрия Мироненко с должности главы госслужбы специальной связи и защиты информации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:41
2024-11-15T14:41
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил Юрия Мироненко с должности главы госслужбы специальной связи и защиты информации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Кабмин уволил Мироненко... с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, теперь ведомство возглавит Александр Потий, ранее замещавший Мироненко. Кроме того, украинское правительство понизило в должности Евгения Зборовского, до сегодняшнего дня занимавшего пост главы госслужбы по безопасности на транспорте, назначив его заместителем главы данного ведомства. Теперь его возглавит бывший зам Зборовского Никита Лагунин. На должность первого замминистра культуры и стратегических коммуникаций Украины назначена Галина Григоренко, заместителем министра энергетики - Анатолий Корзун, добавил парламентарий.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и признанное нежелательным на территории РФ
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украина, россия, в мире
На Украине уволили главу госслужбы спецсвязи и защиты информации
Депутат Рады: главу госслужбы спецсвязи и защиты информации Мироненко уволили
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил Юрия Мироненко с должности главы госслужбы специальной связи и защиты информации, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Кабмин уволил Мироненко... с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь ведомство возглавит Александр Потий, ранее замещавший Мироненко.
Кроме того, украинское правительство понизило в должности Евгения Зборовского, до сегодняшнего дня занимавшего пост главы госслужбы по безопасности на транспорте, назначив его заместителем главы данного ведомства. Теперь его возглавит бывший зам Зборовского Никита Лагунин. На должность первого замминистра культуры и стратегических коммуникаций Украины назначена Галина Григоренко, заместителем министра энергетики - Анатолий Корзун, добавил парламентарий.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и признанное нежелательным на территории РФ