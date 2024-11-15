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СМИ узнали, на какой отчаянный поступок пойдут ВСУ из-за Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 15.11.2024 (обновлено: 15:50 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983986706.html
СМИ узнали, на какой отчаянный поступок пойдут ВСУ из-за Трампа
СМИ узнали, на какой отчаянный поступок пойдут ВСУ из-за Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ узнали, на какой отчаянный поступок пойдут ВСУ из-за Трампа
ВСУ хотят попытаться улучшить свое положение, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа их поддержать, пишет Financial Times. "Если Украина сможет РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:01
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специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина
сша
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВСУ хотят попытаться улучшить свое положение, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа их поддержать, пишет Financial Times. "Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — говорится в публикации. В статье отмечается, что, по мнению командиров и аналитиков, людские ресурсы, особенно пехота, остаются самой большой проблемой для Украины. Кроме того, два украинских командира, возглавлявших подразделения на восточном фланге, рассказали на условиях анонимности, что из-за нехватки людей приходилось отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков. Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241115/polsha-1983949388.html
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в мире, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина, США
СМИ узнали, на какой отчаянный поступок пойдут ВСУ из-за Трампа

FT: ВСУ захотели улучшить свое положение, чтобы убедить Трампа их поддержать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВСУ хотят попытаться улучшить свое положение, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа их поддержать, пишет Financial Times.

"Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что, по мнению командиров и аналитиков, людские ресурсы, особенно пехота, остаются самой большой проблемой для Украины.

Кроме того, два украинских командира, возглавлявших подразделения на восточном фланге, рассказали на условиях анонимности, что из-за нехватки людей приходилось отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.

Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
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