СМИ узнали, на какой отчаянный поступок пойдут ВСУ из-за Трампа
FT: ВСУ захотели улучшить свое положение, чтобы убедить Трампа их поддержать
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВСУ хотят попытаться улучшить свое положение, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа их поддержать, пишет Financial Times.
"Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — говорится в публикации.
"Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что, по мнению командиров и аналитиков, людские ресурсы, особенно пехота, остаются самой большой проблемой для Украины.
Кроме того, два украинских командира, возглавлявших подразделения на восточном фланге, рассказали на условиях анонимности, что из-за нехватки людей приходилось отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Кроме того, два украинских командира, возглавлявших подразделения на восточном фланге, рассказали на условиях анонимности, что из-за нехватки людей приходилось отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.