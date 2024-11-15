Рейтинг@Mail.ru
На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983980117.html
На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации
На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации - РИА Новости, 15.11.2024
На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров обвинил европейских партнеров в распространении информации в западных СМИ о том, что Киев готов отказаться от... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:36
2024-11-15T14:36
в мире
украина
россия
киев
рустем умеров
андрей сибига
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров обвинил европейских партнеров в распространении информации в западных СМИ о том, что Киев готов отказаться от территорий ради безопасности, и утверждает, что это ложные сообщения. "Во-первых, это ложь. Я думаю, что российская пропаганда суперактивна. Вызывает беспокойство, что наши европейские партнеры распространяют ее", - заявил Умеров на пресс-конференции в Осло, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что для Украины безопасность сейчас значит больше, чем территории. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта. Как отметили дипломаты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе недавней поездки в США обсудил с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Они подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник, Дмитрий Кулеба. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983973854.html
https://ria.ru/20241115/gosduma-1983939208.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_99d28b424f7c9ec4de8cc2af94b0582d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, андрей сибига, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Андрей Сибига, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации

Глава Минобороны Украины обвинил Запад в распространении ложной информации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров обвинил европейских партнеров в распространении информации в западных СМИ о том, что Киев готов отказаться от территорий ради безопасности, и утверждает, что это ложные сообщения.
"Во-первых, это ложь. Я думаю, что российская пропаганда суперактивна. Вызывает беспокойство, что наши европейские партнеры распространяют ее", - заявил Умеров на пресс-конференции в Осло, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что для Украины безопасность сейчас значит больше, чем территории.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украинцы опасаются уступок Киева из-за Трампа, пишет NYT
Вчера, 14:23
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта. Как отметили дипломаты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе недавней поездки в США обсудил с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Они подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник, Дмитрий Кулеба.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Госдуме назвали новый план Зеленского одурманиванием украинского народа
Вчера, 12:58
 
В миреУкраинаРоссияКиевРустем УмеровАндрей СибигаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала