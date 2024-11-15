https://ria.ru/20241115/ukraina-1983980117.html

На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации

На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации - РИА Новости, 15.11.2024

На Украине обвинили Запад в распространении ложной информации

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров обвинил европейских партнеров в распространении информации в западных СМИ о том, что Киев готов отказаться от... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:36

2024-11-15T14:36

2024-11-15T14:36

в мире

украина

россия

киев

рустем умеров

андрей сибига

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров обвинил европейских партнеров в распространении информации в западных СМИ о том, что Киев готов отказаться от территорий ради безопасности, и утверждает, что это ложные сообщения. "Во-первых, это ложь. Я думаю, что российская пропаганда суперактивна. Вызывает беспокойство, что наши европейские партнеры распространяют ее", - заявил Умеров на пресс-конференции в Осло, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать распространяющиеся в СМИ сообщения о том, что для Украины безопасность сейчас значит больше, чем территории. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщала, что Киев в большей степени готов обсуждать возможность прекращения огня и уступок для урегулирования конфликта. Как отметили дипломаты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе недавней поездки в США обсудил с западными коллегами возможные компромиссные варианты урегулирования конфликта. Они подчеркнули, что Сибига более прагматично смотрит на возможность территориальных уступок, чем его предшественник, Дмитрий Кулеба. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983973854.html

https://ria.ru/20241115/gosduma-1983939208.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, андрей сибига, владимир путин, нато, вооруженные силы украины