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Украине предрекли коллапс зимой из-за нехватки рабочей силы - РИА Новости, 15.11.2024
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12:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983922542.html
Украине предрекли коллапс зимой из-за нехватки рабочей силы
Украине предрекли коллапс зимой из-за нехватки рабочей силы - РИА Новости, 15.11.2024
Украине предрекли коллапс зимой из-за нехватки рабочей силы
Украина предстоящей зимой столкнется с проблемами в различных сферах в связи с острой нехваткой рабочей силы из-за мобилизации, заявил в пятницу бывший... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:21
2024-11-15T12:21
в мире
украина
николай азаров (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Украина предстоящей зимой столкнется с проблемами в различных сферах в связи с острой нехваткой рабочей силы из-за мобилизации, заявил в пятницу бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха ранее заявил о катастрофическом дефиците рабочей силы из-за того, что очень многие работники были мобилизованы в ВСУ или уехали за границу. "Украину зимой будут ждать различного рода коллапсы в связи с острой нехваткой рабочей силы. Кто будет расчищать города от снега, если даже уже практически всех сотрудников лифтового хозяйства мобилизовали? Из-за этого города могут оказаться в снежном плену, подвоз топлива и продуктов питания будет затруднен. Значит, украинцы столкнутся с их дефицитом", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Он добавил, что на Украине зимой также будут часто отключать электроэнергию, однако киевский режим не сможет справиться с таким положением дел не только из-за нехватки рабочей силы, но и в связи с отсутствием управленческого опыта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981805970.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Вооруженные силы Украины
Украине предрекли коллапс зимой из-за нехватки рабочей силы

Экс-премьер Азаров: Украину зимой ждут коллапсы из-за нехватки рабочей силы

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Украина предстоящей зимой столкнется с проблемами в различных сферах в связи с острой нехваткой рабочей силы из-за мобилизации, заявил в пятницу бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Депутат украинского парламента Дмитрий Наталуха ранее заявил о катастрофическом дефиците рабочей силы из-за того, что очень многие работники были мобилизованы в ВСУ или уехали за границу.
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"Украину зимой будут ждать различного рода коллапсы в связи с острой нехваткой рабочей силы. Кто будет расчищать города от снега, если даже уже практически всех сотрудников лифтового хозяйства мобилизовали? Из-за этого города могут оказаться в снежном плену, подвоз топлива и продуктов питания будет затруднен. Значит, украинцы столкнутся с их дефицитом", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на Украине зимой также будут часто отключать электроэнергию, однако киевский режим не сможет справиться с таким положением дел не только из-за нехватки рабочей силы, но и в связи с отсутствием управленческого опыта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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