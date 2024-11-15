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Новак заявил о готовности России наращивать поставки угля в КНР
Новак заявил о готовности России наращивать поставки угля в КНР - РИА Новости, 15.11.2024
Новак заявил о готовности России наращивать поставки угля в КНР
Потенциал поставок угля в Китай не исчерпан, Россия готова их наращивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:35
2024-11-15T18:35
2024-11-15T18:52
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КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Потенциал поставок угля в Китай не исчерпан, Россия готова их наращивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."У нас по прошлому году около 100 миллионов тонн поставок угля Китайской Народной Республике, этот потенциал не исчерпан. И мы готовы в том числе наращивать объемы поставок железнодорожным транспортом и морским транспортом, также через погранпереходы, через морские порты", – сказал Новак в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество"."Мне кажется, несмотря на всю климатическую повестку, все равно уголь еще долгое время будет оставаться одним из энергетических ресурсов для обеспечения потребностей растущих экономик", – добавил он.
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в мире, россия, китай, александр новак
В мире, Россия, Китай, Александр Новак
Новак заявил о готовности России наращивать поставки угля в КНР
Новак: Россия готова наращивать поставки угля в КНР, их потенциал не исчерпан
КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Потенциал поставок угля в Китай не исчерпан, Россия готова их наращивать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас по прошлому году около 100 миллионов тонн поставок угля Китайской Народной Республике, этот потенциал не исчерпан. И мы готовы в том числе наращивать объемы поставок железнодорожным транспортом и морским транспортом, также через погранпереходы, через морские порты", – сказал Новак в ходе международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".
"Мне кажется, несмотря на всю климатическую повестку, все равно уголь еще долгое время будет оставаться одним из энергетических ресурсов для обеспечения потребностей растущих экономик", – добавил он.