ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю
Минобороны: ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 9 по 15 ноября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет "Сапсан", места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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