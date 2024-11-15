https://ria.ru/20241115/udary-1983932116.html

ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю

ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю

Российские военные за минувшую неделю нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:51

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военные за минувшую неделю нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 9 по 15 ноября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства компонентов оперативно-тактических ракет "Сапсан", места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также арсеналы, склады боеприпасов, взрывчатых веществ и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, поражены тренировочные базы молодого пополнения и логистический центр ВСУ, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)