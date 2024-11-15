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В Оренбургской области участковый застрелил женщину и совершил суицид
В Оренбургской области участковый застрелил женщину и совершил суицид - РИА Новости, 15.11.2024
В Оренбургской области участковый застрелил женщину и совершил суицид
В Оренбургский районный суд поступили материалы в отношении участкового полицейского, который застрелил из табельного оружия знакомую, вывезя ее на кладбище, а... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:16
2024-11-15T13:16
2024-11-15T13:16
происшествия
оренбургская область
оренбургский район
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УФА, 15 ноя - РИА Новости. В Оренбургский районный суд поступили материалы в отношении участкового полицейского, который застрелил из табельного оружия знакомую, вывезя ее на кладбище, а затем совершил суицид, сообщила объединенная пресс-служба судов Оренбургской области. "В Оренбургский районный суд поступило уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, будучи сотрудником полиции, находясь в служебном автомобиле около кладбища поселка Первомайский Оренбургского района, заковал в наручники знакомую женщину. После чего, используя в качестве оружия табельный пистолет, произвел выстрел ей в голову, в результате которого женщина скончалась", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, после этого правоохранитель совершил суицид в служебном автомобиле. "По делу назначено судебное заседание", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, оренбургская область, оренбургский район
Происшествия, Оренбургская область, Оренбургский район
В Оренбургской области участковый застрелил женщину и совершил суицид
В Оренбургской области участковый застрелил знакомую женщину и совершил суицид