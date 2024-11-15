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В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью - РИА Новости, 15.11.2024
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11:49 15.11.2024 (обновлено: 12:18 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ubiystvo-1983914932.html
В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью
В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью - РИА Новости, 15.11.2024
В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью
Девушку-подростка из Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за убийство гантелью опекунши, не разрешившей ей уехать в Сибирь к... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:49
2024-11-15T12:18
происшествия
россия
нижегородская область
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Девушку-подростка из Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за убийство гантелью опекунши, не разрешившей ей уехать в Сибирь к подружке, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, в апреле 17-летняя девушка в квартире дома на улице Молодежной села Елховки Вадского района в ходе ссоры с опекуном нанесла ей множественные удары гантелью по голове. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Девушка, похитив принадлежащие опекунше мобильный телефон и банковские карты, скрылась с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 158 УК РФ (кража). "На допросе следователю СК девушка рассказала, что хотела уехать жить в Кемеровскую область к новой знакомой, но опекун была против. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.О задержании ведомство сообщало 15 апреля, убитой было 55 лет. В телеграм-канале СУСК было опубликовано фото гантели длиной около 30 сантиметров.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью

В Нижегородской области девушку-подростка осудили за убийство опекунши гантелью

© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/TelegramСледственные мероприятия по делу об убийстве опекунши в Нижегородской области
Следственные мероприятия по делу об убийстве опекунши в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Следственные мероприятия по делу об убийстве опекунши в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Девушку-подростка из Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за убийство гантелью опекунши, не разрешившей ей уехать в Сибирь к подружке, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, в апреле 17-летняя девушка в квартире дома на улице Молодежной села Елховки Вадского района в ходе ссоры с опекуном нанесла ей множественные удары гантелью по голове. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Девушка, похитив принадлежащие опекунше мобильный телефон и банковские карты, скрылась с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 158 УК РФ (кража).
"На допросе следователю СК девушка рассказала, что хотела уехать жить в Кемеровскую область к новой знакомой, но опекун была против. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
О задержании ведомство сообщало 15 апреля, убитой было 55 лет. В телеграм-канале СУСК было опубликовано фото гантели длиной около 30 сантиметров.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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