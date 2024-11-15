https://ria.ru/20241115/ubiystvo-1983914932.html

В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью

В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью - РИА Новости, 15.11.2024

В Нижегородской области девушку осудили за убийство опекунши гантелью

Девушку-подростка из Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за убийство гантелью опекунши, не разрешившей ей уехать в Сибирь к... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:49

2024-11-15T11:49

2024-11-15T12:18

происшествия

россия

нижегородская область

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Девушку-подростка из Нижегородской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за убийство гантелью опекунши, не разрешившей ей уехать в Сибирь к подружке, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, в апреле 17-летняя девушка в квартире дома на улице Молодежной села Елховки Вадского района в ходе ссоры с опекуном нанесла ей множественные удары гантелью по голове. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Девушка, похитив принадлежащие опекунше мобильный телефон и банковские карты, скрылась с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 158 УК РФ (кража). "На допросе следователю СК девушка рассказала, что хотела уехать жить в Кемеровскую область к новой знакомой, но опекун была против. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.О задержании ведомство сообщало 15 апреля, убитой было 55 лет. В телеграм-канале СУСК было опубликовано фото гантели длиной около 30 сантиметров.

https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html

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нижегородская область

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происшествия, россия, нижегородская область, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом