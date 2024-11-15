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На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 15.11.2024
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09:44 15.11.2024 (обновлено: 09:49 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/ubiystvo-1983890532.html
На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти
На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 15.11.2024
На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти
Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины и женщины на Камчатке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:44
2024-11-15T09:49
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины и женщины на Камчатке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. По данным ведомства, тела 48-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома по проспекту 50 лет Октября города Петропавловска-Камчатского 13 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, квартира была заперта, на телах жертв обнаружены следы удушения. "Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины в одной из квартир краевого центра (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти

СК выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины в Петропавловске-Камчатском

© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/TelegramРабота СК РФ на месте двойного убийства на Камчатке
Работа СК РФ на месте двойного убийства на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/Telegram
Работа СК РФ на месте двойного убийства на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины и женщины на Камчатке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.
По данным ведомства, тела 48-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома по проспекту 50 лет Октября города Петропавловска-Камчатского 13 ноября.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, квартира была заперта, на телах жертв обнаружены следы удушения.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины в одной из квартир краевого центра (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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