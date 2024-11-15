https://ria.ru/20241115/ubiystvo-1983890532.html

На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти

На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 15.11.2024

На Камчатке нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти

Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины и женщины на Камчатке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:44

2024-11-15T09:44

2024-11-15T09:49

происшествия

россия

камчатка

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноя – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины и женщины на Камчатке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. По данным ведомства, тела 48-летней женщины и 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома по проспекту 50 лет Октября города Петропавловска-Камчатского 13 ноября. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, квартира была заперта, на телах жертв обнаружены следы удушения. "Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины в одной из квартир краевого центра (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979911699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)