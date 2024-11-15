https://ria.ru/20241115/turtsiya-1983874460.html

В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive в отелях

В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive в отелях - РИА Новости, 15.11.2024

В Турции оценили угрозу оттока туристов после отмены all inclusive в отелях

Отмена системы "всё включено" вряд ли приведет к снижению числа российских туристов в Турции, также чувствуется усталость от неё, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:23

2024-11-15T07:23

2024-11-15T07:23

туризм

турция

осман айык

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Отмена системы "всё включено" вряд ли приведет к снижению числа российских туристов в Турции, также чувствуется усталость от неё, заявил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Не думаю, что это (отмена системы – ред.) будет способствовать снижению (числа туристов - ред.). Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство", - сказал Устаоглу. В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, поскольку цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241020/putin-1979016804.html

https://ria.ru/20240924/proekty-1974335214.html

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турция, осман айык, реджеп тайип эрдоган