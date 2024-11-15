https://ria.ru/20241115/tsitrusovye-1983867561.html

Россия за девять месяцев купила у Турции рекордное количество цитрусовых

Россия за девять месяцев купила у Турции рекордное количество цитрусовых - РИА Новости, 15.11.2024

Россия за девять месяцев купила у Турции рекордное количество цитрусовых

Россия в январе-сентябре этого года купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых, это стало рекордным объемом за такой период времени, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T04:10

2024-11-15T04:10

2024-11-15T04:10

россия

турция

ирак

экономика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре этого года купила у Турции 304 тысячи тонн цитрусовых, это стало рекордным объемом за такой период времени, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статведомства. По сравнению с девятью месяцами прошлого года показатель прибавил 4,3%. Самой заметной статьей турецкого цитрусового экспорта в Россию в этом году стали мандарины - на них пришелся 41% поставок. На втором месте расположились лимоны (22%), на третьем - различные гибриды цитрусовых (18%). Менее заметные доли в поставках были у апельсинов (10%) и грейпфрутов (8%). Россия занимает первое место среди крупнейших покупателей этих фруктов у Турции – на страну пришлась треть поставок из 981,7 тысячи тонн совокупного турецкого экспорта за девять месяцев. В пятерку наиболее заметных торговых партнеров также входят Ирак (20%), Украина (8,65%), Сирия (4,85%) и Румыния (4,61%). Больше всего из цитрусовых Турция поставляет зарубежным потребителям лимоны и мандарины - на них приходится 70% экспорта. Следом за ними идут апельсины (15%).

https://ria.ru/20241113/turtsiya-1983423555.html

россия

турция

ирак

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россия, турция, ирак, экономика