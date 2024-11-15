В ЦБ рассказали об инвестактивности при высокой ключевой ставке
Белов: ЦБ не наблюдает снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки
ЗданиЕ Центрального банка России . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Инвестиционная активность в России при нынешней высокой ключевой ставке не снижается, а наоборот - продолжает расти, заявил журналистам заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов.
"Инвестиционная активность не то что не падает, она продолжает расти. Просто, может быть, в 2024 году темпы роста – речь все-таки о росте, это надо подчеркнуть – темпы роста несколько ниже, чем они были, может быть, два квартала назад, может быть, в конце 2023 года. То есть речь идет о росте инвестиций, и речь идет о том, что, исходя из тех цифр по прибыли, полученной за 2023 год, и по нашим прогнозам которые получат предприятия нефинансового сектора в 2024 году, действительно, у предприятий будет этот финансовый ресурс, для того, чтобы они осуществляли инвестиции за счет собственных средств", - сказал Белов в кулуарах международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен" в Екатеринбурге.
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Он добавил, что компании также используют и заемные кредитные средства для инвестпроектов, однако делают это в разы меньше. "Мы не говорим, что только за счет собственных средств, нет. Мы знаем, что какая-то доля инвестиций за счет заемных кредитных средств осуществляется, но цифры, статистика говорят о том, что всегда было, так будет и сейчас это есть, что большая часть инвестиций осуществляется за счет средств своих", – подчеркнул Белов.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ сообщалось, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.