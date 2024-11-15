https://ria.ru/20241115/tsakhal-1984028568.html

ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе

ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе - РИА Новости, 15.11.2024

ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:39

2024-11-15T16:39

2024-11-15T16:39

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ХАЙФА, 15 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на сирийско-ливанской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "ВВС Израиля нанесли серию ударов в рамках продолжающихся усилий по ликвидации террористической инфраструктуры "Хезболлах", расположенной в гражданских районах в районе Дахие в Бейруте", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также атаковали маршруты поставок оружия движению "Хезболлах" на сирийско-ливанской границе. В сообщении утверждается, что эти маршруты использовались для переправки движению иранского оружия через Сирию в Ливан. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241115/konflikt-1915630213.html

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израиль, ливан, сирия, в мире, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024