Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/tsakhal-1984028568.html
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе - РИА Новости, 15.11.2024
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:39
2024-11-15T16:39
израиль
ливан
сирия
в мире
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96673/16/966731613_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_79b01449080893558e9fa9ba49213d1e.jpg
ХАЙФА, 15 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на сирийско-ливанской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "ВВС Израиля нанесли серию ударов в рамках продолжающихся усилий по ликвидации террористической инфраструктуры "Хезболлах", расположенной в гражданских районах в районе Дахие в Бейруте", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также атаковали маршруты поставок оружия движению "Хезболлах" на сирийско-ливанской границе. В сообщении утверждается, что эти маршруты использовались для переправки движению иранского оружия через Сирию в Ливан. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241115/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96673/16/966731613_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_b355a7c685e59b9640486023c4376084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, сирия, в мире, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Ливан, Сирия, В мире, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе

ЦАХАЛ: армия атаковала объекты "Хезболлы" в Бейруте и на границе Ливана и Сирии

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСирийско-ливанская граница
Сирийско-ливанская граница - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Сирийско-ливанская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАЙФА, 15 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на сирийско-ливанской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.
"ВВС Израиля нанесли серию ударов в рамках продолжающихся усилий по ликвидации террористической инфраструктуры "Хезболлах", расположенной в гражданских районах в районе Дахие в Бейруте", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также атаковали маршруты поставок оружия движению "Хезболлах" на сирийско-ливанской границе. В сообщении утверждается, что эти маршруты использовались для переправки движению иранского оружия через Сирию в Ливан.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильЛиванСирияВ миреХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала