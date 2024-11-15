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ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе - РИА Новости, 15.11.2024
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:39
2024-11-15T16:39
2024-11-15T16:39
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ХАЙФА, 15 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице и по маршрутам поставок оружия движению на сирийско-ливанской границе, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ. "ВВС Израиля нанесли серию ударов в рамках продолжающихся усилий по ликвидации террористической инфраструктуры "Хезболлах", расположенной в гражданских районах в районе Дахие в Бейруте", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ также атаковали маршруты поставок оружия движению "Хезболлах" на сирийско-ливанской границе. В сообщении утверждается, что эти маршруты использовались для переправки движению иранского оружия через Сирию в Ливан. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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израиль, ливан, сирия, в мире, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Израиль, Ливан, Сирия, В мире, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об атаках на объекты "Хезболлы" на сирийско-ливанской границе
ЦАХАЛ: армия атаковала объекты "Хезболлы" в Бейруте и на границе Ливана и Сирии