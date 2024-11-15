https://ria.ru/20241115/trevoga-1983888246.html

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.11.2024

В Киевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:32

2024-11-15T09:32

2024-11-15T09:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 9.16 мск. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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