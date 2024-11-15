Опрос показал, почему колеблющиеся штаты проголосовали за Трампа
Semafor: колеблющиеся избиратели проголосовали за Трампа в последний момент
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Многие так называемые "колеблющиеся" избиратели приняли решение отдать свой голос на выборах за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в самый последний момент, следует из результатов опроса, проведенного компанией Blueprint и попавшего в распоряжение портала Semafor.
"Трампу отдали предпочтение 52% неопределившихся избирателей против всего 38% респондентов, решивших отдать свой голос за Харрис. Почти половина колеблющихся избирателей, в конечном счете выбравших Трампа, приняла решение в последние пару недель, в том числе 27% опрошенных определились в последние пару дней (из них 15% - в последнюю неделю, и 12% - в день выборов)", - сообщается на сайте компании.
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При этом 80% проголосовавших за Трампа респондентов считают, что его беспокоят проблемы простых американцев, и лишь 22% думают то же самое про Харрис. Кроме того, 75% из них пришли к выводу, что демократов больше волновала борьба против Трампа, чем объединение страны.
Опрос проводился с 6 по 7 ноября, в нем приняли участие 3262 "колеблющихся" избирателя США. Статистическая погрешность составила 2,1 процентных пункта.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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