https://ria.ru/20241115/tramp-1983867990.html

Трамп выдвинул своего юриста на пост в Верховном суде

Трамп выдвинул своего юриста на пост в Верховном суде - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп выдвинул своего юриста на пост в Верховном суде

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул своего юриста Джона Сауэра, который представлял его интересы при рассмотрении Верховным судом... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T04:19

2024-11-15T04:19

2024-11-15T04:19

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп выдвинул своего юриста Джона Сауэра, который представлял его интересы при рассмотрении Верховным судом США вопроса о наличии у него президентского иммунитета от уголовного преследования, на пост представителя исполнительной власти в высшей судебной инстанции. "Я рад объявить, что Дин Джон Сауэр будет служить генеральным солиситором Соединенных Штатов в моей администрации", - говорится в распространенном заявлении республиканца. Кандидат на должность генерального солиситора США назначается президентом и утверждается сенатом. Он представляет исполнительную власть в Верховном суде по всем вопросам, затрагивающим американскую администрацию. Трамп подчеркнул, что именно Сауэр выступал главным юристом, представлявшим будущего президента в высшей судебной инстанции, и одержал "историческую победу по президентскому иммунитету". Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту президента. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп же настаивал на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/daymon-1983865217.html

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сша, в мире, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc