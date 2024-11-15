https://ria.ru/20241115/tomsk-1983940954.html

Укусивший полицейского военный в Томске получил пять лет колонии

Укусивший полицейского военный в Томске получил пять лет колонии - РИА Новости, 15.11.2024

Укусивший полицейского военный в Томске получил пять лет колонии

Томский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в активном сопротивлении представителю военной полиции и приговорил его к пяти годам колонии... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:03

2024-11-15T13:03

2024-11-15T13:07

происшествия

томск

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ТОМСК, 15 ноя – РИА Новости. Томский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в активном сопротивлении представителю военной полиции и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда. "Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье, причинив тем самым телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья", - говорится в сообщении суда. Суд назначил Сергею Чебыкину наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Причина конфликта не уточняется. Приговор пока не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240320/prigovor-1934503928.html

томск

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск