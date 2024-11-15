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В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего - РИА Новости, 15.11.2024
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16:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/toljatti-1984016638.html
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего - РИА Новости, 15.11.2024
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего
Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области приговорил бывшего следователя местного отдела СК РФ к 3,5 годам колонии по обвинению краже и превышении... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:21
2024-11-15T16:21
происшествия
россия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области приговорил бывшего следователя местного отдела СК РФ к 3,5 годам колонии по обвинению краже и превышении должностных полномочий, связанном с оплатой обедов в кафе в течение 11 месяцев банковской картой умершего, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Суд установил, что в августе 2022 года старший следователь следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти регионального следственного управления СК РФ выезжал для осмотра места происшествия по факту обнаружения в квартире тела местного жителя, а через некоторое время вернулся в эту квартиру и забрал банковскую карту умершего. В течение 11 месяцев следователь оплачивал чужой картой покупку товаров и услуг, значительная часть из которых составила оплата обедов в кафе, а общая сумма похищенных средств составила 370 тысяч рублей. "Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, суд на 3 года лишил его права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишил специального звания "капитан юстиции", - говорится в сообщении. Суд признал экс-следователя виновным по пунктам "а", "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с банковского счета" и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, россия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего

Экс-следователя в Тольятти осудили на 3,5 года за оплату обедов картой умершего

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области приговорил бывшего следователя местного отдела СК РФ к 3,5 годам колонии по обвинению краже и превышении должностных полномочий, связанном с оплатой обедов в кафе в течение 11 месяцев банковской картой умершего, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Суд установил, что в августе 2022 года старший следователь следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти регионального следственного управления СК РФ выезжал для осмотра места происшествия по факту обнаружения в квартире тела местного жителя, а через некоторое время вернулся в эту квартиру и забрал банковскую карту умершего. В течение 11 месяцев следователь оплачивал чужой картой покупку товаров и услуг, значительная часть из которых составила оплата обедов в кафе, а общая сумма похищенных средств составила 370 тысяч рублей.
"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, суд на 3 года лишил его права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишил специального звания "капитан юстиции", - говорится в сообщении.
Суд признал экс-следователя виновным по пунктам "а", "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с банковского счета" и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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