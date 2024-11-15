https://ria.ru/20241115/toljatti-1984016638.html
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего - РИА Новости, 15.11.2024
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего
Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области приговорил бывшего следователя местного отдела СК РФ к 3,5 годам колонии по обвинению краже и превышении... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:21
2024-11-15T16:21
2024-11-15T16:21
происшествия
россия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области приговорил бывшего следователя местного отдела СК РФ к 3,5 годам колонии по обвинению краже и превышении должностных полномочий, связанном с оплатой обедов в кафе в течение 11 месяцев банковской картой умершего, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Суд установил, что в августе 2022 года старший следователь следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти регионального следственного управления СК РФ выезжал для осмотра места происшествия по факту обнаружения в квартире тела местного жителя, а через некоторое время вернулся в эту квартиру и забрал банковскую карту умершего. В течение 11 месяцев следователь оплачивал чужой картой покупку товаров и услуг, значительная часть из которых составила оплата обедов в кафе, а общая сумма похищенных средств составила 370 тысяч рублей. "Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, суд на 3 года лишил его права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишил специального звания "капитан юстиции", - говорится в сообщении. Суд признал экс-следователя виновным по пунктам "а", "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с банковского счета" и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
россия
тольятти
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тольятти экс-следователя осудили за оплату обедов картой умершего
Экс-следователя в Тольятти осудили на 3,5 года за оплату обедов картой умершего
САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости.
Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области приговорил бывшего следователя местного отдела СК РФ к 3,5 годам колонии по обвинению краже и превышении должностных полномочий, связанном с оплатой обедов в кафе в течение 11 месяцев банковской картой умершего, сообщила прокуратура региона в Telegram
-канале.
Суд установил, что в августе 2022 года старший следователь следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти регионального следственного управления СК РФ выезжал для осмотра места происшествия по факту обнаружения в квартире тела местного жителя, а через некоторое время вернулся в эту квартиру и забрал банковскую карту умершего. В течение 11 месяцев следователь оплачивал чужой картой покупку товаров и услуг, значительная часть из которых составила оплата обедов в кафе, а общая сумма похищенных средств составила 370 тысяч рублей.
"Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, суд на 3 года лишил его права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишил специального звания "капитан юстиции", - говорится в сообщении.
Суд признал экс-следователя виновным по пунктам "а", "в", "г" части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, с банковского счета" и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.