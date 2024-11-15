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ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:44
2024-11-15T12:44
2024-11-15T14:13
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе один немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, а также отразили 65 контратак противника."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
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украина, сша, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю