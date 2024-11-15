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ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 15.11.2024 (обновлено: 14:13 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/svo-1983933577.html
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:44
2024-11-15T14:13
специальная военная операция на украине
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германия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе один немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, а также отразили 65 контратак противника."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, сша, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе один немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, а также отразили 65 контратак противника.
"За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАГерманияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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