https://ria.ru/20241115/svo-1983933577.html

ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

ВСУ потеряли свыше 3235 военных в зоне действий "Центра" за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:44

2024-11-15T12:44

2024-11-15T14:13

специальная военная операция на украине

украина

сша

германия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983764821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bbb984e9fb3b6c7d5259daad9c7d758.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за минувшую неделю отразили 65 атак ВСУ, украинские войска потеряли более 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе один немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за неделю нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, а также отразили 65 контратак противника."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3235 военнослужащих, пять танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 26 боевых бронированных машин, включая немецкую боевую машину пехоты Marder и два бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность