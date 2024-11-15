https://ria.ru/20241115/svo-1983933395.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли до 2760 военных, а также по одному танку Challenger производства Великобритании и Leopard из Германии в зоне действий российской... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:44

2024-11-15T12:44

2024-11-15T12:47

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

германия

великобритания

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2760 военных, а также по одному танку Challenger производства Великобритании и Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, шести бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ и шести бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2760 военнослужащих, 24 танка, в том числе танк Challenger производства Великобритании и танк Leopard производства ФРГ, 15 боевых машин пехоты, из них две Bradley производства США и две Marder производства ФРГ, пять бронетранспортеров, в их числе два американских бронетранспортера М113, 76 других боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241115/udar-1983901549.html

харьковская область

россия

германия

великобритания

курская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, германия, великобритания, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)