https://ria.ru/20241115/svo-1983933395.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 2760 военных, а также по одному танку Challenger производства Великобритании и Leopard из Германии в зоне действий российской... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:44
2024-11-15T12:44
2024-11-15T12:47
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
германия
великобритания
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2760 военных, а также по одному танку Challenger производства Великобритании и Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, шести бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ и шести бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2760 военнослужащих, 24 танка, в том числе танк Challenger производства Великобритании и танк Leopard производства ФРГ, 15 боевых машин пехоты, из них две Bradley производства США и две Marder производства ФРГ, пять бронетранспортеров, в их числе два американских бронетранспортера М113, 76 других боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241115/udar-1983901549.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, германия, великобритания, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия, Великобритания, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
МО: ВСУ потеряли до 2760 военных и 24 танка в в зоне действий "Севера" за неделю