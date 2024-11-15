https://ria.ru/20241115/svo-1983932019.html
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю
Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980718587_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_a41ad336e6a0b61c774eaab22f3a3e53.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 9 по 15 ноября.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отражены 17 контратак штурмовых групп ВСУ.В МО РФ напомнили, что подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области.
https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980718587_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_e83ae28cd62c2131c544ac8e3c67288c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, НАТО
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю
МО: ВСУ потеряли 3435 военных и три танка в зоне действий группировки "Запад