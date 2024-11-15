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ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 15.11.2024 (обновлено: 12:48 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/svo-1983932019.html
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю
Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
нато
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 9 по 15 ноября.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отражены 17 контратак штурмовых групп ВСУ.В МО РФ напомнили, что подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области.
https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, НАТО
ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю

МО: ВСУ потеряли 3435 военных и три танка в зоне действий группировки "Запад

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 9 по 15 ноября.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отражены 17 контратак штурмовых групп ВСУ.
В МО РФ напомнили, что подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области.
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту возле Курахово, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Вчера, 04:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьНАТО
 
 
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