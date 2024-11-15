https://ria.ru/20241115/svo-1983932019.html

ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю

ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

ВСУ потеряли 3435 военных в зоне действий группировки "Запад" за неделю

Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980718587_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_a41ad336e6a0b61c774eaab22f3a3e53.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю нанесла поражение 12 украинским бригадам и отразила 17 контратак, потери противника составили до 3435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 9 по 15 ноября.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отражены 17 контратак штурмовых групп ВСУ.В МО РФ напомнили, что подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Колесниковка Харьковской области.

https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, харьковская область, нато