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Исследование выявило профессии, представители которых матерятся больше всех - РИА Новости, 15.11.2024
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02:19 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/superjob-1983864365.html
Исследование выявило профессии, представители которых матерятся больше всех
Исследование выявило профессии, представители которых матерятся больше всех - РИА Новости, 15.11.2024
Исследование выявило профессии, представители которых матерятся больше всех
Больше всех на работе нецензурно выражаются строители, водители и сотрудники складов, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:19
2024-11-15T02:19
россия
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Больше всех на работе нецензурно выражаются строители, водители и сотрудники складов, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР (инженерно-технические работники) и руководители всех уровней. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка", - свидетельствуют результаты опроса. Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах, обращают внимание авторы опроса. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что россияне 35-45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже - что позволяют себе сквернословить. По данным аналитиков, в 43% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% - время от времени. Из уст руководителя каждый девятый (11%) постоянно слышит ненормативную лексику, еще 36% - периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 22% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 49% - эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, россияне признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 9%, о периодическом - еще 39%. Исследование проводилось с 9 октября по 13 ноября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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россия, общество
Россия, Общество
Исследование выявило профессии, представители которых матерятся больше всех

SuperJob: больше всех на работе нецензурно выражаются строители и водители

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Больше всех на работе нецензурно выражаются строители, водители и сотрудники складов, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР (инженерно-технические работники) и руководители всех уровней. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка", - свидетельствуют результаты опроса.
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Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах, обращают внимание авторы опроса. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что россияне 35-45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже - что позволяют себе сквернословить.
По данным аналитиков, в 43% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% - время от времени. Из уст руководителя каждый девятый (11%) постоянно слышит ненормативную лексику, еще 36% - периодически.
Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 22% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 49% - эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, россияне признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 9%, о периодическом - еще 39%.
Исследование проводилось с 9 октября по 13 ноября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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