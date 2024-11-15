https://ria.ru/20241115/suhum-1984030304.html

Протестующих в Сухуме призвали не покидать здание парламента

Протестующих в Сухуме призвали не покидать здание парламента - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующих в Сухуме призвали не покидать здание парламента

Глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа попросил протестующих не покидать комплекс правительственных зданий в Сухуме, пока президент Аслан... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:44

2024-11-15T16:44

2024-11-15T17:38

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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Глава комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа попросил протестующих не покидать комплекс правительственных зданий в Сухуме, пока президент Аслан Бжания не объявит о своей отставке. В пятницу протестующие в Сухуме взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. "Мы все остаемся здесь, никто не расходится, ждем решения об отставке президента Бжания", - обратился Леван Микаа к протестующим в зале заседаний администрации президента. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984014812.html

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Сторонники оппозиции в зале заседаний парламента Абхазии Сторонники оппозиции находятся в зале заседаний парламента Абхазии, стол в нем сломан, в некоторых кабинетах выбиты стекла, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T16:44 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024