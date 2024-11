https://ria.ru/20241115/ssha-1984037572.html

Эксперты оценили вероятность сокращения госдолга США

Эксперты оценили вероятность сокращения госдолга США - РИА Новости, 15.11.2024

Эксперты оценили вероятность сокращения госдолга США

Сокращение госдолга США сейчас маловероятно, при этом обещания избранного президентом в ноябре Дональда Трампа усугубят "кассовый разрыв" бюджета Штатов, хотя... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:21

2024-11-15T17:21

2024-11-15T17:21

экономика

сша

индия

япония

дональд трамп

антон табах

эксперт ра

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сокращение госдолга США сейчас маловероятно, при этом обещания избранного президентом в ноябре Дональда Трампа усугубят "кассовый разрыв" бюджета Штатов, хотя при нем темпы роста заимствований и могут сократиться, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в пятницу государственный долг страны перевалил за отметку в 36 триллионов долларов, свидетельствуют данные сервиса Us Debt Clock, который фиксирует рост заимствований в реальном времени. Госдолг в абсолютном выражении продолжит расти"Сокращение темпов роста государственного долга при текущей динамике макроэкономических показателей маловероятно. Более того, обещания Дональда Трампа по введению масштабных пошлин, массовой депортации иммигрантов и сокращению налогов могут усугубить проблему кассового разрыва", - считает кандидат наук, и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. С тем, что номинальный госдолг США продолжит расти, согласен и главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. С учетом идей Трампа по снижению налогов, это будет происходить ближайшие пару лет. Однако при этом "ожидается и увеличение роста экономики", отметил он. Также Фрумина напомнила, что с ростом госдолга увеличиваются и расходы на его обслуживание, причем сейчас темпы их роста превышают темпы роста ВВП, "что опасно для экономики США". Она также отметила, что решение ФРС снизить процентную ставку стало положительным фактором для обслуживания долговых обязательств. Однако растут "кассовый разрыв" бюджета страны и торговый дефицит, что не позволяет сокращать величину заимствований. Долг по отношению к другим показателямПри этом директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что текущий размер долга Штатов не является сверхъестественным, если смотреть на него не в абсолютном выражении, а через более сложные метрики. Во-первых, отношение госдолга США к доходам бюджета составляет чуть меньше 350%. Этот показатель выше у Индии и Японии и сопоставим с Китаем, отмечает Куликов. При этом долг Штатов относительно ВВП будет колебаться в районе нынешних 122-123% при условии, что будут снижаться ставки и усиливаться рост экономики, ожидает главный экономист "Эксперт РА". Во-вторых, добавляет эксперт АКРА Куликов, около 20% долга США держат госорганы, то есть примерно каждый пятый доллар государство должно само себе. Оставшаяся сумма долга в среднем растет чуть большим темпом чем ВВП, но резко увеличивается в основном в моменты рецессий. Что делать с госдолгом?Недавно Трамп пошутил, что госдолг можно было бы погасить криптовалютой, напомнили эксперты Anderida Financial Group. "Учитывая ряд предпосылок, в теории через несколько лет это уже не будет выглядеть так фантастически. Кстати, это является одним из факторов резкого подъема биткоина", - отметили они. Тем не менее пока можно говорить о том, что Трамп, скорее всего, сможет замедлить темпы роста госдолга страны, что уже является позитивным фактором, добавили в Anderida Financial Group. В сложившейся ситуации правительству нужно либо повысить налоги, либо сократить расходы. Первое не было озвучено в предвыборных инициативах и может вызвать отторжение у населения, а второе сложно реализовать из-за различных программ, предполагающих рост затрат государства, объяснили там. Куликов также обратил внимание на то, что в случае США особенно важно, что внешний рынок размещений у них наибольший из всех существующих, что позволяет иметь относительно низкие затраты на обслуживание долга даже при его значительной величине. "Например, сейчас по всему портфелю публичного долга средняя ставка составляет около 3,4%. В конечном итоге, это важно, потому что современная экономика не подразумевает, что какое-либо правительство соберется полностью избавляться от госдолга. Обычно долг при приближении к срокам погашения рефинансируется", - заключил он. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита.

https://ria.ru/20240729/gosdolg-1962793847.html

https://ria.ru/20240627/gosdolg-1955963616.html

https://ria.ru/20240730/gosdolg-1962911665.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190389.html

сша

индия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, индия, япония, дональд трамп, антон табах, эксперт ра, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), anderida financial group, выборы президента сша — 2024