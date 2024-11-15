Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в здравоохранении
Кеннеди-младший обещал на посту главы минздрава положить конец коррупции
© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, пообещал положить конец эпидемии хронических болезней и искоренить коррупцию в области здравоохранения.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social о намерении номинировать Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.
"У нас есть... возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний... Вместе мы избавимся от коррупции... и вернем наши агентства здравоохранения к их богатой традиции золотого стандарта, основанной на доказательствах науки", - написал Кеннеди-младший в социальной сети X.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.