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Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в здравоохранении - РИА Новости, 15.11.2024
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08:59 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/ssha-1983880839.html
Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в здравоохранении
Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в здравоохранении - РИА Новости, 15.11.2024
Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в здравоохранении
Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, пообещал... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:59
2024-11-15T08:59
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, пообещал положить конец эпидемии хронических болезней и искоренить коррупцию в области здравоохранения. Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social о намерении номинировать Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. "У нас есть... возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний... Вместе мы избавимся от коррупции... и вернем наши агентства здравоохранения к их богатой традиции золотого стандарта, основанной на доказательствах науки", - написал Кеннеди-младший в социальной сети X. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
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РИА Новости
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5
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96
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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, камала харрис, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Камала Харрис, NBC
Кеннеди-младший пообещал искоренить коррупцию в здравоохранении

Кеннеди-младший обещал на посту главы минздрава положить конец коррупции

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, которого победивший на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул на должность главы минздрава в своей новой администрации, пообещал положить конец эпидемии хронических болезней и искоренить коррупцию в области здравоохранения.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social о намерении номинировать Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Команда "Мстителей" Трампа готовится отплатить Киеву
08:00
"У нас есть... возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний... Вместе мы избавимся от коррупции... и вернем наши агентства здравоохранения к их богатой традиции золотого стандарта, основанной на доказательствах науки", - написал Кеннеди-младший в социальной сети X.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Трамп после победы на выборах встретился с первым иностранным лидером
05:59
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Трамп отказался взять в администрацию главу JPMorgan, поддерживающего Киев
02:48
 
В миреСШАДональд ТрампРоберт КеннедиКамала ХаррисNBC
 
 
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