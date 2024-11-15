https://ria.ru/20241115/ssha-1983863742.html
США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона
США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона - РИА Новости, 15.11.2024
США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона
США заключили контракт с группой компаний объемом более чем 33,1 миллиарда долларов на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:06
2024-11-15T02:06
2024-11-15T02:06
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США заключили контракт с группой компаний объемом более чем 33,1 миллиарда долларов на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны, сообщили в Пентагоне. Как указали в ведомстве, подрядчиками выступят компании Delta Resources из американской столицы, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions из Вирджинии. Они, как отмечается, получили "контракт на исследования и разработки" в рамках информационно-аналитического центра Пентагона. "Данный контракт предусматривает, что информационно-аналитический центр министерства обороны, являющийся частью технического информационного центра, будет оказывать поддержку исследованиям и разработкам в масштабах всего министерства обороны", - говорится в распространенном заявлении. Подробности направления работ не указываются, но сообщается, что они будут проводиться до 29 сентября 2027 года.
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство обороны сша
США, Министерство обороны США
США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона
США заключили контракт на $33,1 миллиарда для разработок в интересах Пентагона
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США заключили контракт с группой компаний объемом более чем 33,1 миллиарда долларов на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны, сообщили в Пентагоне.
Как указали в ведомстве, подрядчиками выступят компании Delta Resources из американской столицы, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions из Вирджинии. Они, как отмечается, получили "контракт на исследования и разработки" в рамках информационно-аналитического центра Пентагона.
"Данный контракт предусматривает, что информационно-аналитический центр министерства обороны, являющийся частью технического информационного центра, будет оказывать поддержку исследованиям и разработкам в масштабах всего министерства обороны", - говорится в распространенном заявлении.
Подробности направления работ не указываются, но сообщается, что они будут проводиться до 29 сентября 2027 года.