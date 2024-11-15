https://ria.ru/20241115/ssha-1983863742.html

США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона

США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона - РИА Новости, 15.11.2024

США заключили контракт на 33,1 миллиарда долларов в интересах Пентагона

США заключили контракт с группой компаний объемом более чем 33,1 миллиарда долларов на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:06

2024-11-15T02:06

2024-11-15T02:06

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США заключили контракт с группой компаний объемом более чем 33,1 миллиарда долларов на проведение исследований и разработок в интересах министерства обороны, сообщили в Пентагоне. Как указали в ведомстве, подрядчиками выступят компании Delta Resources из американской столицы, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions из Вирджинии. Они, как отмечается, получили "контракт на исследования и разработки" в рамках информационно-аналитического центра Пентагона. "Данный контракт предусматривает, что информационно-аналитический центр министерства обороны, являющийся частью технического информационного центра, будет оказывать поддержку исследованиям и разработкам в масштабах всего министерства обороны", - говорится в распространенном заявлении. Подробности направления работ не указываются, но сообщается, что они будут проводиться до 29 сентября 2027 года.

https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html

сша

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сша, министерство обороны сша