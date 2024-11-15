https://ria.ru/20241115/srok-1984022941.html
Бывший министр природных ресурсов Бурятии получил условный срок
Бывший министр природных ресурсов Бурятии получил условный срок - РИА Новости, 15.11.2024
Бывший министр природных ресурсов Бурятии получил условный срок
Бывший министр природных ресурсов и экологии Бурятии отделался условным сроком за превышение должностных полномочий, сообщает республиканский СУСК РФ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:28
2024-11-15T16:28
2024-11-15T16:28
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Бывший министр природных ресурсов и экологии Бурятии отделался условным сроком за превышение должностных полномочий, сообщает республиканский СУСК РФ. По данным следствия, 21 июня 2021 года между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин в центральной экологической зоне Байкальской природной территории на сумму свыше 419 миллионов рублей. Министр без изменения объема работ неправомерно, заключив с подрядчиком два допсоглашения, увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов, а также незаконно повысил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи. "Приговором суда бывшему должностному лицу, признанному виновным в превышении должностных полномочий, назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права замещать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия
Бывший министр природных ресурсов Бурятии получил условный срок
СК РФ: экс-министр природных ресурсов Бурятии получил условный срок
ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости.
Бывший министр
природных ресурсов и экологии Бурятии отделался условным сроком за превышение должностных полномочий, сообщает республиканский СУСК РФ.
По данным следствия, 21 июня 2021 года между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин в центральной экологической зоне Байкальской природной территории на сумму свыше 419 миллионов рублей. Министр без изменения объема работ неправомерно, заключив с подрядчиком два допсоглашения, увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов, а также незаконно повысил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи.
"Приговором суда бывшему должностному лицу, признанному виновным в превышении должностных полномочий, назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права замещать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 года", - говорится в сообщении.