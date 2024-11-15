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Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM - РИА Новости, 15.11.2024
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11:28 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sputnik-1983910613.html
Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM
Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM - РИА Новости, 15.11.2024
Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM
Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:28
2024-11-15T11:28
ростов-на-дону
новости агентства
миа "россия сегодня"
sputnik
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM.Теперь и жители этого города смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, авторские программы лидеров общественного мнения – Марии Захаровой, Тиграна Кеосаяна, Ростислава Ищенко, а также стать участниками шоу "Cтас разберется" известного блогера Стаса "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радиостанция Sputnik осуществляет вещание в 37 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях.Радио Sputnik в России – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в медиагруппу "Россия сегодня".Радио Sputnik вещает в FM-диапазоне и в Сети.
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
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ростов-на-дону, новости агентства, миа "россия сегодня", sputnik
Ростов-на-Дону, Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Sputnik

Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМикрофон в студии радио Sputnik
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM.
Теперь и жители этого города смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, авторские программы лидеров общественного мнения – Марии Захаровой, Тиграна Кеосаяна, Ростислава Ищенко, а также стать участниками шоу "Cтас разберется" известного блогера Стаса "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).
Радиостанция Sputnik осуществляет вещание в 37 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях.
Радио Sputnik в России – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в медиагруппу "Россия сегодня".
Радио Sputnik вещает в FM-диапазоне и в Сети.
 
Ростов-на-ДонуНовости агентстваМИА "Россия сегодня"Sputnik
 
 
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