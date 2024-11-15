https://ria.ru/20241115/sputnik-1983910613.html

Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM

Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM - РИА Новости, 15.11.2024

Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM

Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:28

2024-11-15T11:28

2024-11-15T11:28

ростов-на-дону

новости агентства

миа "россия сегодня"

sputnik

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM.Теперь и жители этого города смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, авторские программы лидеров общественного мнения – Марии Захаровой, Тиграна Кеосаяна, Ростислава Ищенко, а также стать участниками шоу "Cтас разберется" известного блогера Стаса "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радиостанция Sputnik осуществляет вещание в 37 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях.Радио Sputnik в России – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в медиагруппу "Россия сегодня".Радио Sputnik вещает в FM-диапазоне и в Сети.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, новости агентства, миа "россия сегодня", sputnik