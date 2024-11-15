https://ria.ru/20241115/sputnik-1983910613.html
Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM
Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM - РИА Новости, 15.11.2024
Радио Sputnik теперь вещает и в Ростове-на-Дону на 99.2 FM
Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:28
2024-11-15T11:28
2024-11-15T11:28
ростов-на-дону
новости агентства
миа "россия сегодня"
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909929_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_543c12e9765dc56c00dbde8934a50aeb.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Радио Sputnik теперь можно слушать и в Ростове-на-Дону на частоте 99.2 FM.Теперь и жители этого города смогут круглосуточно слушать актуальные новости внутренней и международной повестки, авторские программы лидеров общественного мнения – Марии Захаровой, Тиграна Кеосаяна, Ростислава Ищенко, а также стать участниками шоу "Cтас разберется" известного блогера Стаса "Ай, как просто!" и "Пятница, вечер!" Дмитрия Пучкова (Goblin).Радиостанция Sputnik осуществляет вещание в 37 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях.Радио Sputnik в России – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в медиагруппу "Россия сегодня".Радио Sputnik вещает в FM-диапазоне и в Сети.
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d941df5d659f5433f444941fe06ce320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, новости агентства, миа "россия сегодня", sputnik
Ростов-на-Дону, Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Sputnik