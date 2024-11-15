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Свыше 1,8 тысячи единиц спецтехники получили муниципалитеты Подмосковья
Свыше 1,8 тысячи единиц спецтехники получили муниципалитеты Подмосковья - РИА Новости, 15.11.2024
Свыше 1,8 тысячи единиц спецтехники получили муниципалитеты Подмосковья
Более 1,8 тысячи единиц спецтехники и оборудования приобрело Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:05
2024-11-15T17:05
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 1,8 тысячи единиц спецтехники и оборудования приобрело Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Так, области передали еще девять ломовозов, а до конца осени муниципалитетам будет поставлено еще 14 единиц техники. Ее направят в несколько городских округов региона. В их число вошли: Балашиха, Дмитровский, Кашира, Коломна, Лобня, Можайский, Павловский Посад, Пушкинский, Сергиево-Посадский. Распределение автомобилей проводилось с учетом потребностей каждой из указанных территорий. В ведомстве отметили, что обновление автопарка не ограничилось только ломовозами, была также осуществлена закупка самосвалов, мини-погрузчиков, газелей и экскаваторов-погрузчиков. Техника улучшит работу коммунальных служб.
https://ria.ru/20241115/podmoskove-1983991163.html
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балашиха, кашира, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Балашиха, Кашира, Московская область (Подмосковье)