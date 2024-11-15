https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1984085865.html

Спецоперация, 15 ноября: за неделю освобождено пять населенных пунктов

Спецоперация, 15 ноября: за неделю освобождено пять населенных пунктов - РИА Новости, 15.11.2024

Спецоперация, 15 ноября: за неделю освобождено пять населенных пунктов

Российские войска в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов на разных направлениях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.11.2024

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2024-11-15T21:55

2024-11-15T22:17

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска в течение недели взяли под контроль пять населенных пунктов на разных направлениях, сообщило Минобороны. Потери ВСУ за этот период составили до 15570 военнослужащих, следует из сводки ведомства.Кроме того, за это же время:Трамп поусердствуетВыигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец, пообещав в очередной раз усердно работать над этим.При этом он пока не располагает детальным планом по урегулированию, а также еще не назначил команду, чтобы продвигать свою инициативу, пишет газета Politico.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Помимо этого, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Между тем, в Киеве теперь считают Трампа лучшим вариантом в вопросе урегулирования конфликта, чем кандидата от демократов Камалу Харрис, пишет издание Politico со ссылкой на республиканского эксперта, знакомого с позицией Владимира Зеленского и его окружения.Издание также сообщает о скрытом облегчении в Европе и в Киеве относительно того, что Трамп может способствовать завершению конфликта.В три раза меньше Международная помощь местным самоуправлениям на Украине после запрета выезда депутатов Верховной рады за границу сократилась в три раза, сообщил исполнительный директор украинской ассоциации городов Александр Слобожан.Украинский парламентарий Алексей Гончаренко в июле 2023 года заявил, что пограничникам запретили выпускать из страны чиновников и депутатов. В январе 2024 года бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал руководство парламента отменить предписания о запрете выезда депутатов за границу, по его мнению, это незаконное препятствование их дипломатической работе."Когда началась массовая помощь международных партнеров местному самоуправлению, знаете, что сделало украинское правительство? На СНБО был утвержден указ Зеленского об ограничениях передвижения для депутатов за границу. Это не касалось местного самоуправления, но правительство запретило депутатам местных советов выезжать за границу. У нас втрое сразу упала помощь из-за границы этим общинам. Потому что депутаты местных советов ездили за границу, привозили партнеров, которые помогали восстанавливать. А сейчас эта нагрузка лежит исключительно на мэрах. Мэр — один, а депутатов в Раде много", — сказал Слобожан в интервью местному изданию "Главком". По его словам, на Украине мэров, которые "скачут по всему миру и выпрашивают средства" — единицы. Как утверждает Слобожан, у них отсутствуют какие-либо инструменты, чтобы налаживать с партнерами контакты в сфере бизнеса. Киев все равно обвинит Запад Украина в случае урегулирования конфликта по инициативе Трампа будет винить его за нарушенные обещания Запада, потерю Донбасса и Крыма, пишет издание Politico.В материале сказано, что, если новому президенту США удастся реализовать некий план, европейские лидеры и американские агрессивно настроенные политики получат алиби, Владимир Зеленский получит прикрытие от украинских солдат с фронта, которые, скорее всего, будут злы. Они будут винить его в нарушенных обещаниях, в потере Донбасса и Крыма, потому что это потребуется для заключения сделки. Это и согласие в том, что Украина не будет вступать в НАТО.Авторы полагают, что такой способ урегулирования подорвет доверие к Западу, но называют это неудивительным после того, как тот не смог задать Киеву сложные вопросы перед обещанием помощи, не обозначил красные линии, а также на протяжении десятилетий сокращал военные силы и производство вооружений.Осло сближается с Киевом Главы минобороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам и Украины Рустем Умеров подписали соглашение об установлении более тесного сотрудничества в области оборонной промышленности.В среду Умеров сообщил, что Киев и Осло заключили соглашение в сфере оборонного сотрудничества.Как заявил Грам на пресс-конференции по итогам встречи, он также обсудил с украинским коллегой сотрудничество в сфере технологий и инноваций в оборонной промышленности. В августе минобороны скандинавской страны сообщало, что власти страны передадут Киеву технологии изготовления боеприпасов калибра 155 миллиметров, разработанных норвежско-финской оборонной группой компаний Nammo, чтобы они могли производиться непосредственно на Украине. Хлеб для украинцев стал роскошью Хлеб на Украине превращается в роскошь из-за стремительного роста цен на сырье, электроэнергию и логистику, сообщил депутат Верховной рады Юрий Бойко.Он отметил, что с начала года затраты пекарей на муку, газ, электроэнергию и логистику неуклонно растут, что вынуждает их повышать цену на хлеб. По его словам, без стабилизации цен на хлеб не избежать роста социальной напряженности.По его мнению, кабмин должен проработать с аграриями доступные объемы продовольственной пшеницы для внутреннего рынка и наладить логистику, чтобы уменьшить затраты, которые в итоге ложатся на плечи потребителей.Согласно данным украинской статслужбы, инфляция в стране разгоняется последние шесть месяцев: в октябре годовой рост цен на потребительские товары и услуги составил 9,7%. При этом цены на продукты питания выросли на 10,8%, из них самый серьезный рост у овощей — на 62,1% год к году, сливочного масла — на 27,3% и хлеба — на 14,4%.

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