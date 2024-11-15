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"Крупное сражение". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1984065137.html
"Крупное сражение". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
"Крупное сражение". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 15.11.2024
"Крупное сражение". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО
Российские войска стали еще быстрее продвигаться вперед на Юге Донбасса, где развернулись крупные бои, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:25
2024-11-15T19:25
специальная военная операция на украине
донбасс
ян гагин
селидово
юг
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска стали еще быстрее продвигаться вперед на Юге Донбасса, где развернулись крупные бои, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Российское продвижение ускоряется и набирает обороты. Так, русские взяли Угледар и Селидово на Юго-Западном Донбассе, где и происходит крупное сражение, и с тех пор стремительно продвигаются в этом же районе", — отметил он.По словам эксперта, сейчас ВС России могут также освободить и Курахово. Меркурис добавил, что в основном все указывает на ухудшение ситуации для ВСУ."Именно в этом районе на юго-западе Донбасса происходит крупное сражение, но и на остальных направлениях новости одинаково плохие", — резюмировал Меркурис.ВС России активно продвигаются в Донбассе. В конце октября в начале ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенный пункт Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984058187.html
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донбасс, ян гагин, селидово, юг, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Ян Гагин, Селидово, Юг, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Крупное сражение". На Западе раскрыли, что произошло в зоне СВО

Меркурис: российские войска ускорили темпы продвижения на юге Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска стали еще быстрее продвигаться вперед на Юге Донбасса, где развернулись крупные бои, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Российское продвижение ускоряется и набирает обороты. Так, русские взяли Угледар и Селидово на Юго-Западном Донбассе, где и происходит крупное сражение, и с тех пор стремительно продвигаются в этом же районе", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас ВС России могут также освободить и Курахово. Меркурис добавил, что в основном все указывает на ухудшение ситуации для ВСУ.
"Именно в этом районе на юго-западе Донбасса происходит крупное сражение, но и на остальных направлениях новости одинаково плохие", — резюмировал Меркурис.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. В конце октября в начале ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили населенный пункт Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЯн ГагинСелидовоЮгВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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