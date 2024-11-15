https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html
"Можно нанести удар". В США сделали заявление о спецоперации
"Можно нанести удар". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 15.11.2024
"Можно нанести удар". В США сделали заявление о спецоперации
Соединенным Штатам не удалось ослабить Россию при помощи Украины, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:55
2024-11-15T14:55
2024-11-15T15:59
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Соединенным Штатам не удалось ослабить Россию при помощи Украины, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, — все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала", — отметил он.По словам профессора, продолжать идти по этому пути бессмысленно. Миршаймер также обратил внимание, что Россия побеждает на поле боя и может продвинуться еще дальше вперед.В конце октября — начале ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили Степановку, Вознесенку и Ровнополь.Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241115/kupyansk-1983960400.html
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в мире, россия, джон миршаймер, сергей шойгу, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джон Миршаймер, Сергей Шойгу, Донбасс, Украина
"Можно нанести удар". В США сделали заявление о спецоперации
Миршаймер: план США нанести удар по России через Украину провалился
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Соединенным Штатам не удалось ослабить Россию при помощи Украины, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, — все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала", — отметил он.
По словам профессора, продолжать идти по этому пути бессмысленно. Миршаймер также обратил внимание, что Россия побеждает на поле боя и может продвинуться еще дальше вперед.
В конце октября — начале ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На прошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на этой неделе российские войска освободили Степановку, Вознесенку и Ровнополь.
Ранее в пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.