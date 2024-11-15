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Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов - РИА Новости, 15.11.2024
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13:23 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983945467.html
Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов
Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов - РИА Новости, 15.11.2024
Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов
Назначение участников программы "Время героев" на руководящие посты - постоянный процесс, а не разовые акции, вернувшиеся с СВО бойцы востребованы обществом, на РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:23
2024-11-15T13:23
политика
россия
тамбовская область
дмитрий песков
владимир путин
артем жога
программа "время героев"
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение участников программы "Время героев" на руководящие посты - постоянный процесс, а не разовые акции, вернувшиеся с СВО бойцы востребованы обществом, на них равняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "А в свою очередь эти люди (вернувшиеся с СВО - ред.) востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о втором потоке программы "Время героев", который начался в пятницу. Помимо того, у него поинтересовались, стоит ли ожидать еще какие-то назначения участников программы "Время героев" на высокие губернаторские посты, как это произошло недавно. "Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции", - ответил пресс-секретарь. В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока. На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" уже поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов СВО.
https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html
https://ria.ru/20241002/putin-1976058332.html
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политика, россия, тамбовская область, дмитрий песков, владимир путин, артем жога, программа "время героев"
Политика, Россия, Тамбовская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Артем Жога, Программа "Время героев"
Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов

Песков: вернувшиеся с СВО бойцы востребованы в обществе, на них равняются

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение участников программы "Время героев" на руководящие посты - постоянный процесс, а не разовые акции, вернувшиеся с СВО бойцы востребованы обществом, на них равняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"А в свою очередь эти люди (вернувшиеся с СВО - ред.) востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о втором потоке программы "Время героев", который начался в пятницу.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности
3 октября, 12:24
Помимо того, у него поинтересовались, стоит ли ожидать еще какие-то назначения участников программы "Время героев" на высокие губернаторские посты, как это произошло недавно.
"Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции", - ответил пресс-секретарь.
В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.
На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
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Путин заявил о важности дружеского общения участников "Времени героев"
2 октября, 23:43
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" уже поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов СВО.
Инфографика
 
ПолитикаРоссияТамбовская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинАртем ЖогаПрограмма "Время героев"
 
 
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