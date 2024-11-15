https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983945467.html

Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов

Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов - РИА Новости, 15.11.2024

Песков рассказал о востребованности в обществе вернувшихся с СВО бойцов

Назначение участников программы "Время героев" на руководящие посты - постоянный процесс, а не разовые акции, вернувшиеся с СВО бойцы востребованы обществом, на РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:23

2024-11-15T13:23

2024-11-15T13:23

политика

россия

тамбовская область

дмитрий песков

владимир путин

артем жога

программа "время героев"

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Назначение участников программы "Время героев" на руководящие посты - постоянный процесс, а не разовые акции, вернувшиеся с СВО бойцы востребованы обществом, на них равняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "А в свою очередь эти люди (вернувшиеся с СВО - ред.) востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них равняются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о втором потоке программы "Время героев", который начался в пятницу. Помимо того, у него поинтересовались, стоит ли ожидать еще какие-то назначения участников программы "Время героев" на высокие губернаторские посты, как это произошло недавно. "Это постоянный процесс, это не разовые какие-то акции", - ответил пресс-секретарь. В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока. На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" уже поступило более тысячи заявок от участников и ветеранов СВО.

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

https://ria.ru/20241002/putin-1976058332.html

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тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, тамбовская область, дмитрий песков, владимир путин, артем жога, программа "время героев"