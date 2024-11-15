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ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 15.11.2024 (обновлено: 12:58 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983934763.html
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю
Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:46
2024-11-15T12:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю

МО: ВСУ за неделю потеряли в зоне действий "Юга" более 4715 боевиков и 5 танков

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.
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