https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983934763.html

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю

Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:46

2024-11-15T12:46

2024-11-15T12:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф