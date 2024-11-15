https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983934763.html
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю
Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:46
2024-11-15T12:46
2024-11-15T12:58
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели в зоне действия "Южной" группировки войск потеряли до 4715 военнослужащих, пять танков и семь бронемашин, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе 10 западного производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Юг" свыше 4715 боевиков за неделю
МО: ВСУ за неделю потеряли в зоне действий "Юга" более 4715 боевиков и 5 танков