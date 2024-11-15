https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983932525.html
В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО
В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО - РИА Новости, 15.11.2024
В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО
Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации открылась в Астрахани в пятницу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:46
2024-11-15T13:46
2024-11-15T14:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
игорь бабушкин
астрахань
астраханская область
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983959153_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45b42090517a11f9d4c50210231f85ed.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации открылась в Астрахани в пятницу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области."Сегодня на территории Астраханского театра оперы и балета начала работу уникальная выставка трофейной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена российскими военнослужащими на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции", - говорится в сообщении.Всего на выставке представлено 19 боевых машин, среди которых американские Bradley и Humvee, немецкая Marder, украинский танк "Булат", а также бронетранспортеры, стрелковое оружие и БПЛА. Подробно о захваченной технике гостям рассказывают военнослужащие.По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который принял участие в открытии выставки, эти трофеи - символ силы и мощи российской армии и свидетельство переоценки возможностей техники, предоставленной в распоряжение вооруженных сил Украины. Бабушкин подчеркнул, что несмотря на поддержку со стороны Запада, враг терпит поражение на фронте, а российская армия идет вперед, освобождая исконно русские земли.На выставке работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты проводят консультации и отбор.
https://ria.ru/20240923/trofey-1974159356.html
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983959153_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bcd604ee413a4e5ca05dcb5ebf07f9bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, НАТО
В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО
В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации открылась в Астрахани в пятницу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.
"Сегодня на территории Астраханского театра оперы и балета начала работу уникальная выставка трофейной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена российскими военнослужащими на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Всего на выставке представлено 19 боевых машин, среди которых американские Bradley и Humvee, немецкая Marder, украинский танк "Булат", а также бронетранспортеры, стрелковое оружие и БПЛА. Подробно о захваченной технике гостям рассказывают военнослужащие.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
, который принял участие в открытии выставки, эти трофеи - символ силы и мощи российской армии и свидетельство переоценки возможностей техники, предоставленной в распоряжение вооруженных сил Украины. Бабушкин подчеркнул, что несмотря на поддержку со стороны Запада, враг терпит поражение на фронте, а российская армия идет вперед, освобождая исконно русские земли.
На выставке работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты проводят консультации и отбор.