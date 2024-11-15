https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983932525.html

В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО

В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО - РИА Новости, 15.11.2024

В Астрахани открылась выставка трофейной техники ВСУ и НАТО

Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации открылась в Астрахани в пятницу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:46

2024-11-15T13:46

2024-11-15T14:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

игорь бабушкин

астрахань

астраханская область

нато

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Выставка трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны спецоперации открылась в Астрахани в пятницу, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области."Сегодня на территории Астраханского театра оперы и балета начала работу уникальная выставка трофейной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена российскими военнослужащими на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции", - говорится в сообщении.Всего на выставке представлено 19 боевых машин, среди которых американские Bradley и Humvee, немецкая Marder, украинский танк "Булат", а также бронетранспортеры, стрелковое оружие и БПЛА. Подробно о захваченной технике гостям рассказывают военнослужащие.По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который принял участие в открытии выставки, эти трофеи - символ силы и мощи российской армии и свидетельство переоценки возможностей техники, предоставленной в распоряжение вооруженных сил Украины. Бабушкин подчеркнул, что несмотря на поддержку со стороны Запада, враг терпит поражение на фронте, а российская армия идет вперед, освобождая исконно русские земли.На выставке работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты проводят консультации и отбор.

https://ria.ru/20240923/trofey-1974159356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, нато