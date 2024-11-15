https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983873542.html

Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников

Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024

Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников

Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:10

2024-11-15T07:10

2024-11-15T08:18

специальная военная операция на украине

краснодарский край

красноармейский район

крымск

вениамин кондратьев

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", — написал он.По словам Кондратьева, в Крымске обломки сбитых дронов упали на территории четырех домовладений. Никто не пострадал, у одного дома повредило крышу. Кроме того, получил повреждения автомобиль.В станице Полтавской Красноармейского района упавший беспилотник также повредил крышу частного дома. В другом доме выбило стекла. Пострадавших нет.На месте происшествия работают экстренные службы. Владельцам пострадавшего имущества окажут помощь.Как уточнили в Минобороны, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 51 украинский дрон, из них 36 — над Краснодарским краем, три — над Крымом, десять — над акваторией Азовского моря и еще два — над Белгородской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241114/lnr-1983708201.html

https://ria.ru/20241114/bespilotnik-1983713505.html

краснодарский край

красноармейский район

крымск

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краснодарский край, красноармейский район, крымск, вениамин кондратьев, происшествия