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Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников
Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024
Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников
Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:10
2024-11-15T07:10
2024-11-15T08:18
специальная военная операция на украине
краснодарский край
красноармейский район
крымск
вениамин кондратьев
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Два района Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", — написал он.По словам Кондратьева, в Крымске обломки сбитых дронов упали на территории четырех домовладений. Никто не пострадал, у одного дома повредило крышу. Кроме того, получил повреждения автомобиль.В станице Полтавской Красноармейского района упавший беспилотник также повредил крышу частного дома. В другом доме выбило стекла. Пострадавших нет.На месте происшествия работают экстренные службы. Владельцам пострадавшего имущества окажут помощь.Как уточнили в Минобороны, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 51 украинский дрон, из них 36 — над Краснодарским краем, три — над Крымом, десять — над акваторией Азовского моря и еще два — над Белгородской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241114/lnr-1983708201.html
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краснодарский край, красноармейский район, крымск, вениамин кондратьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Красноармейский район, Крымск, Вениамин Кондратьев, Происшествия
Два района на Кубани подверглись атаке украинских беспилотников
Кондратьев: БПЛА ВСУ устроили массированную атаку на два муниципалитета Кубани