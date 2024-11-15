https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983863275.html

ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов

ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.11.2024

ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов

Российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:04

2024-11-15T02:04

2024-11-15T02:04

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь. Новодаровка – село в Запорожской области, находится недалеко от административной границы с ДНР. "Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции", - сказал Рогов. По его словам, продвижение вперед российских войск на времевском направлении продолжается. Новодаровка расположена северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.

https://ria.ru/20241113/svo-1983479686.html

https://ria.ru/20241113/spetsoperatsiya-1983544482.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире