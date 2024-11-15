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ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983863275.html
ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов
ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.11.2024
ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов
Российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:04
2024-11-15T02:04
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь. Новодаровка – село в Запорожской области, находится недалеко от административной границы с ДНР. "Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции", - сказал Рогов. По его словам, продвижение вперед российских войск на времевском направлении продолжается. Новодаровка расположена северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
https://ria.ru/20241113/svo-1983479686.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России выбили ВСУ из Новодаровки в Запорожской области, сообщил Рогов

Рогов: ВС России выбили боевиков ВСУ из села Новодаровки в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков из села Новодаровка на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь. Новодаровка – село в Запорожской области, находится недалеко от административной границы с ДНР.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Российские военные освободили Ровнополь в ДНР
13 ноября, 12:06
"Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции", - сказал Рогов.
По его словам, продвижение вперед российских войск на времевском направлении продолжается.
Новодаровка расположена северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
ВС России нанесли удар по скоплениям ВСУ в курском приграничье
13 ноября, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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