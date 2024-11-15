https://ria.ru/20241115/sotrudnichestvo-1983983813.html

В Сеуле рассказали о желании Эстонии расширить ВТС с Южной Кореей

В Сеуле рассказали о желании Эстонии расширить ВТС с Южной Кореей - РИА Новости, 15.11.2024

В Сеуле рассказали о желании Эстонии расширить ВТС с Южной Кореей

МИД Республики Корея заявил, что Эстония хотела бы расширить военно-техническое сотрудничество с Сеулом. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:50

2024-11-15T14:50

2024-11-15T14:50

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СЕУЛ, 15 ноя - РИА Новости. МИД Республики Корея заявил, что Эстония хотела бы расширить военно-техническое сотрудничество с Сеулом. "Замминистра (иностранных дел Эстонии Йонатан – ред.) Всевиов... заявил, что Эстония желает еще более расширить военно-техническое сотрудничество с Южной Кореей, чтобы укрепить (взаимодействие - ред.) в сфере обороны и оборонной промышленности", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи эстонского замминистра со своим южнокорейским коллегой Ким Хон Гюном. Стороны, как отмечается, провели углубленные обсуждения, касающихся обстановки на Украине, в Северо-Восточной Азии и других важных регионах мира, и договорились продолжить плотное общение и сотрудничество по ключевой международной повестке. При этом, как указывает агентство Рёнхап, Йонатан Всевиов в бытность замминистра обороны Эстонии сыграл немаловажную роль в решении Таллина о закупке южнокорейских самоходных гаубиц K9. В интервью агентству, состоявшемся после встречи в МИД Южной Кореи, Всевиов заявил, что в средне- и долгосрочной перспективе рассчитывает увидеть сотрудничество эстонских и южнокорейских оборонных предприятий на международном рынке вооружений. Он также заявил, что Эстония приветствовала бы поставки южнокорейского оружия на Украину, подчеркнув необходимость продолжать оказывать Киеву все виды поддержки, несмотря на возможное "расхождение во мнениях с правительством США" после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Дипломат добавил, что "основы внешней политики не должны меняться из-за американских выборов" и предположил, что предстоящее открытие Эстонией своего посольства в Южной Корее позволит упростить связи между двумя странами и нарастить взаимодействие в сфере экономики и туризма. Южнокорейские вооружения у границ РоссииЮжная Корея за последние годы поставила сотни единиц самоходных артиллерийских установок европейским странам, расположенным у границ России. Первым покупателем южнокорейских гаубиц K9 стала Турция, заключившая в 2001 году контракт на производство в течение следующих 10 лет 280 единиц локализованной версии K9, известной под названием T-155 Fırtına. В декабре 2014 года было подписано соглашение о закупке Польшей 120 шасси от K9 для собственной гаубицы Krab: 24 из них были произведены в Южной Корее, а оставшиеся 96 собирались в Польше по лицензии. В феврале 2017 года договор на поставку до конца 2024 года 48 гаубиц заключила Финляндия. В ноябре 2021 года в рамках опциона к базовому контракту были закуплены еще 10 САУ, а марте и декабре 2022 года согласовано приобретение дополнительных 38 гаубиц. В декабре 2017 года 24 адаптированных версии K9 закупила Норвегия, подписав опцион на еще четыре машины в ноябре 2022 года. В июне 2018 - декабре 2023 года 48 южнокорейских гаубиц закупила и Эстония. Вскоре после передачи Киеву 18 артиллерийских установок Krab в мае 2022 года министр обороны Польши посетил Южную Корею для переговоров о закупке дополнительных шасси, и уже в июне Польша заключила с Украиной рекордный контракт на поставку 54 единиц САУ Krab. Спустя месяц Южная Корея также подписала с Польшей рамочное соглашение о закупке 980 танков K2, 648 САУ K9, 48 легких штурмовиков FA-50 и 288 ракетных систем залпового огня K239. При этом в августе общее количество поставляемых гаубиц было увеличено до 672, а исполнительный контракт на первую их партию до конца 2026 года - до 212. В декабре 2023 года стороны также подписали второй контракт на поставку до конца 2027 года 152 из оставшихся 460 единиц K9, однако он вступит в силу лишь после заключения дополнительного финансового соглашения. На этом фоне Hanwha Aerospace в июле 2024 года сообщила о заключении контакта на 54 K9 с Румынией, ставшей десятым зарубежным покупателем и шестым членом НАТО, который будет иметь на вооружении южнокорейские самоходные артиллерийские установки. Большая часть САУ для Румынии будет производиться в стране с участием местных поставщиков, первые поставки начнутся в начале 2027 года и завершатся в 2029 году.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979255807.html

https://ria.ru/20241105/kndr-1981863811.html

https://ria.ru/20240727/rossija-1962341155.html

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справки, эстония, южная корея, польша, дональд трамп, нато, в мире