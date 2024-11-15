https://ria.ru/20241115/slutskiy-1984089993.html

Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину

Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину - РИА Новости, 15.11.2024

Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является сигналом начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:29

2024-11-15T22:29

2024-11-15T22:29

россия

германия

олаф шольц

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_81:0:2988:1635_1920x0_80_0_0_a0ee47928916fca5d5dfe7b7a44abb3d.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является сигналом начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя", считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Президент РФ Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила ранее пресс-служба Кремля. "Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя". Впервые почти за два года СВО лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что "золотой миллиард" проигрывает развязанную им же с украинского плацдарма геополитическую схватку с Россией. "Западное меньшинство не может дальше игнорировать позицию России. Ее вновь предельно четко обозначил Владимир Путин", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241115/ekspert-1984076040.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, олаф шольц, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире