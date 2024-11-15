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Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину
Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину - РИА Новости, 15.11.2024
Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину
Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является сигналом начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:29
2024-11-15T22:29
2024-11-15T22:29
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является сигналом начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя", считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Президент РФ Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила ранее пресс-служба Кремля. "Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя". Впервые почти за два года СВО лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что "золотой миллиард" проигрывает развязанную им же с украинского плацдарма геополитическую схватку с Россией. "Западное меньшинство не может дальше игнорировать позицию России. Ее вновь предельно четко обозначил Владимир Путин", - подчеркнул он.
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россия, германия, олаф шольц, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, в мире
Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Слуцкий прокомментировал звонок Шольца Путину
Слуцкий назвал звонок Шольца Путину сигналом начавшегося осознания обреченности
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является сигналом начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя", считает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
.
Президент РФ Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обреченности целей "нанесения стратегического поражения России на поле боя". Впервые почти за два года СВО лидер западноевропейской страны вышел на прямой контакт с российской стороной и заговорил о необходимости диалога", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что "золотой миллиард" проигрывает развязанную им же с украинского плацдарма геополитическую схватку с Россией.
"Западное меньшинство не может дальше игнорировать позицию России. Ее вновь предельно четко обозначил Владимир Путин", - подчеркнул он.