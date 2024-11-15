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Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами - РИА Новости, 15.11.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:53 15.11.2024 (обновлено: 19:54 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sledki--1984071362.html
Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами
Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами - РИА Новости, 15.11.2024
Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами
Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:53
2024-11-15T19:54
надежные люди
алтайский край
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БАРНАУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Барнаульские пенсионерки привезли в Народный фронт тёплые носочки, гигиеничные наборы, полотенца, пододеяльники, простыни. Особый презент от неравнодушных – вязаные следики для медсестер, которые заботятся о раненых солдатах в госпитале", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народный фронт в ближайшее время в составе очередного гуманитарного транша направит подарки на передовую.
https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html
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Надежные люди, Алтайский край

Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами

© Народный фронт | Алтайский край/ВКонтактеПенсионерки из Алтая связали следки медсёстрам, работающим в госпиталях на СВО
Пенсионерки из Алтая связали следки медсёстрам, работающим в госпиталях на СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Народный фронт | Алтайский край/ВКонтакте
Пенсионерки из Алтая связали следки медсёстрам, работающим в госпиталях на СВО
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БАРНАУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Барнаульские пенсионерки привезли в Народный фронт тёплые носочки, гигиеничные наборы, полотенца, пододеяльники, простыни. Особый презент от неравнодушных – вязаные следики для медсестер, которые заботятся о раненых солдатах в госпитале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Народный фронт в ближайшее время в составе очередного гуманитарного транша направит подарки на передовую.
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