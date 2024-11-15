https://ria.ru/20241115/sledki--1984071362.html

Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами

Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами - РИА Новости, 15.11.2024

Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами

Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:53

2024-11-15T19:53

2024-11-15T19:54

надежные люди

алтайский край

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БАРНАУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Барнаульские пенсионерки привезли в Народный фронт тёплые носочки, гигиеничные наборы, полотенца, пододеяльники, простыни. Особый презент от неравнодушных – вязаные следики для медсестер, которые заботятся о раненых солдатах в госпитале", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народный фронт в ближайшее время в составе очередного гуманитарного транша направит подарки на передовую.

https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html

алтайский край

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алтайский край