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Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами
Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами - РИА Новости, 15.11.2024
Пенсионерки из Алтая связали следки медсестрам, ухаживающим за бойцами
Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:53
2024-11-15T19:53
2024-11-15T19:54
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БАРНАУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Барнаульские пенсионерки привезли в Народный фронт тёплые носочки, гигиеничные наборы, полотенца, пододеяльники, простыни. Особый презент от неравнодушных – вязаные следики для медсестер, которые заботятся о раненых солдатах в госпитале", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народный фронт в ближайшее время в составе очередного гуманитарного транша направит подарки на передовую.
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алтайский край
Надежные люди, Алтайский край
БАРНАУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Пенсионерки из Алтайского края подготовили подарки участникам спецоперации, а медсёстрам, ухаживающим за бойцами в госпиталях, связали следки, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Барнаульские пенсионерки привезли в Народный фронт тёплые носочки, гигиеничные наборы, полотенца, пододеяльники, простыни. Особый презент от неравнодушных – вязаные следики для медсестер, которые заботятся о раненых солдатах в госпитале", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Народный фронт в ближайшее время в составе очередного гуманитарного транша направит подарки на передовую.