https://ria.ru/20241115/slavyansk-1984085621.html
В Славянске прогремели взрывы
В Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 15.11.2024
В Славянске прогремели взрывы
Четыре взрыва прогремели в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:53
2024-11-15T21:53
2024-11-15T22:25
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Славянске четыре взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным подконтрольной Киеву городской администрации Славянска, в городе с 21.00 мск звучит воздушная тревога.
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В Славянске прогремели взрывы
"Страна.ua": в подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР прогремели четыре взрыва