https://ria.ru/20241115/slavyansk-1984085621.html

В Славянске прогремели взрывы

В Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 15.11.2024

В Славянске прогремели взрывы

Четыре взрыва прогремели в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.11.2024

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Славянске четыре взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным подконтрольной Киеву городской администрации Славянска, в городе с 21.00 мск звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

славянск

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славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия